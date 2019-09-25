Дьявол крылся в деталях

В течение долгого времени виноватыми в том, что Маарду и Палдиски остались без врачей-специалистов, считались клиники, одержавшие победу в тендере Больничной кассы и по каким-то причинам решившие не начинать приемы в этих городах. Однако оказывается, что их вины в произошедшем нет, поскольку в условиях конкурса не было ни слова о том, где именно должны начать прием клиники-победители - главное, чтобы объем работы выполнялся.
Хотели как лучше, а получилось…
Уже два тендера подряд (конкурсы проводятся раз в четыре года) из условий исключены указания на конкретные населенные пункты. Конкурс проводится по уездам. По словам разных врачей, с которыми пообщался Rus.Postimees, на такой шаг пошли, когда стало понятно, что обеспечить медицинскую помощь во всех городах и весях Эстонии не получится ни по финансовым, ни по кадровым соображениям.
Медицина развивается и становится все дороже, и действительно нет смысла строить больницу в каждом более-менее густонаселенном городе, оснащать его сверхсовременным оборудованием и содержать всю эту махину. Более того, нам катастрофически не хватает врачей и другого медицинского персонала, а значит, даже если больницы со всей нужной для работы аппаратурой у нас появятся, в них просто некому будет работать. Потому и решили сконцентрировать медицинскую помощь в крупных городах, а жителям глубинки предложили ездить в уездные центры, где их вылечат не на деревенском уровне, а на самом высоком.
Это разумно, пока не возникают такие ситуации, как после последнего тендера в Маарду и Палдиски. В этих городах есть больницы, они работают давно, и пациенты на них не жаловались. Однако к ним есть претензии со стороны Больничной кассы – где-то возникали проблемы с отчетностью, где-то нет денег на подключение к системе общереспубликанской дигитальной регистратуры. Все это стало причиной отказа от сотрудничества, но… Лишив Каллаверескую больницу и клинику Mediluks договоров, Больничная касса не подумала или закрыла глаза на то, что тем самым она отказывается от не самого лучшего партнера, а жители городов просто остаются без врачей.
Ситуацию тут же бросились решать, начав переговоры с победителями, которые получили маардуские и палдиские деньги, но не были обязаны начинать лечить людей там. Проще говоря, средств, выделенных на Харьюмаа, не стало меньше, но все они достались Таллинну, где вопрос с медициной не стоит настолько остро.
Больничная касса цели достигла
Прокомментировать ситуацию мы попросили представителя Больничной кассы, главного специалиста отдела по связям с общественностью и пропаганде здоровья Вивику Тамра. По ее словам, Больничная касса стремилась к поставленной цели, которая заключается в том, что помощь врачей-специалистов должна быть обеспечена в каждом уезде, а не в каждом населенном пункте: «Самая востребованная помощь врачей-специалистов должна быть доступна в каждом уезде, и ее мы обеспечили. К сожалению, нереально обеспечить помощью врачей-специалистов в каждом населенном пункте. Также в условиях тендера не было такого критерия, что успешный поставщик (как, например, Силламяэский центр здоровья) должен предлагать помощь врачей-специалистов в нескольких местах по всему уезду. Естественно, поставщик услуги может это делать, если у него есть нужные ресурсы и условия для этого, но такого обязательства Больничная касса в договор не вносила».
Она добавила, что аналогичные условия тендера выставлялись и в 2014 году, правда, тогда такого резкого переворота на рынке медицинских услуг не произошло, а потому многие пациенты этого просто не заметили.
Пациентов, как и прежде, принимают в помещении Каллавереской больницы, но теперь это делает новый партнер Больничной кассы, частная клиника Estmedica.
Понятно, что настоящей больницы в каждом населенном пункте не построишь, но как можно оставить целый город вообще без врачей? «При обозначении мест оказания медицинских услуг мы исходим из общего по всей Эстонии принципа и должны относиться ко всем одинаково. По нашей оценке, нет объективных причин, по которым в Харьюмаа к какому-то региону или населенному пункту нужно было бы относиться не так, как ко всем остальным. Естественно, и жителям Маарду и Палдиски должна быть доступна качественная врачебная помощь. В результате тендера они, как и другие жители Харьюмаа, получают помощь врачей-специалистов у партнеров Больничной кассы, где обеспечивается лучшее качество и доступность услуги».
На сегодня с Маарду вопрос решен, а Палдиски так и живет на отдалении в 50 километров от лучшего и доступного лечения. «Переговоры по оказанию помощи врачей-специалистов и в Палдиски продолжатся осенью», - ответила Тамра. Правда, не все так безнадежно: новый тендер на оказание медицинской помощи врачами-специалистами пройдет в 2021 году. Представитель Больничной кассы уточнила, что обсуждение этого тендера уже идет, прежние результаты анализируются и, возможно, в итоге будут сделаны правильные выводы и внесены необходимые уточнения.
Помочь должны самоуправления
Маарду не стал ждать у моря погоды. Как рассказал Postimees главный врач клиники Estmedica, выигравшей последний тендер, Андрей Деточенко, вернуть врачей в Маарду удалось благодаря инициативе и помощи маардуских властей.
По словам руководителя пресс-службы Маардуской городской управы Елены Кацубы, из бюджета города Маарду ежегодно выделяется около 30 000 евро на покупку медицинских услуг: «Это право есть у каждого самоуправления, оно исходит из Закона об организации оказания медицинских услуг». Когда стало известно, что AS Kallavere Haigla, лечившая маардусцев многие годы, участвовала в последнем тендере на оказание медицинских услуг жителям Маарду, но получила поддержку только на оказание лечения по уходу, городские власти начали действовать: «Оставлять людей без медицинской помощи недопустимо, поэтому руководство города приняло решение о покупке медицинских услуг на те самые имеющиеся в бюджете средства, что и было сделано».
Кацуба добавила: «Мы рады, что в нашем городе теперь снова доступны услуги хирурга и невролога, и для оказания первой медицинской помощи маардусцам не нужно ехать в столицу. Нареканий со стороны жителей по поводу качества их работы нам не поступало». Сейчас город частично компенсирует Estmedica аренду помещений, и делается это, чтобы мотивировать медицинское учреждение оставаться в городе как можно дольше.
Не решен пока вопрос с гинекологом: «На протяжении этого года город вел переговоры с разными фирмами для того, чтобы в Маарду возобновился прием гинеколога. Наиболее близко к решению вопроса подошли переговоры с фирмой SA Albinea, которой город порекомендовал заключить договор напрямую с Kallavere Haigla. Согласно этому договору, SA Albinea арендует помещения у больницы и будет оказывать услуги жительницам Маарду, а город, в свою очередь, станет частично компенсировать больнице затраты, связанные с работой женского врача в их помещениях. Сейчас клиника ждет получения лицензии на работу в Маарду от Департамента здоровья, это может занять несколько месяцев».
Возникшую проблему пришлось решать в авральном режиме. Как избежать подобного впредь? «Как и сейчас, так и в будущем ключи для решения вопроса о доступности медицинской помощи на местах останутся в руках Больничной кассы. Остается только надеяться, что в будущем условия тендеров будут более реалистичными и станут в большей мере учитывать нужды жителей малых городов. А Маарду будет исходить из решений Больничной Кассы и результатов тендеров, стараясь в случае необходимости своими силами обеспечить жителей города необходимыми медицинскими услугами», - отметила Елена Кацуба.