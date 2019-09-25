Дьявол крылся в деталях

Она добавила, что аналогичные условия тендера выставлялись и в 2014 году, правда, тогда такого резкого переворота на рынке медицинских услуг не произошло, а потому многие пациенты этого просто не заметили.

Пациентов, как и прежде, принимают в помещении Каллавереской больницы, но теперь это делает новый партнер Больничной кассы, частная клиника Estmedica.

Понятно, что настоящей больницы в каждом населенном пункте не построишь, но как можно оставить целый город вообще без врачей? «При обозначении мест оказания медицинских услуг мы исходим из общего по всей Эстонии принципа и должны относиться ко всем одинаково. По нашей оценке, нет объективных причин, по которым в Харьюмаа к какому-то региону или населенному пункту нужно было бы относиться не так, как ко всем остальным. Естественно, и жителям Маарду и Палдиски должна быть доступна качественная врачебная помощь. В результате тендера они, как и другие жители Харьюмаа, получают помощь врачей-специалистов у партнеров Больничной кассы, где обеспечивается лучшее качество и доступность услуги».

На сегодня с Маарду вопрос решен, а Палдиски так и живет на отдалении в 50 километров от лучшего и доступного лечения. «Переговоры по оказанию помощи врачей-специалистов и в Палдиски продолжатся осенью», - ответила Тамра. Правда, не все так безнадежно: новый тендер на оказание медицинской помощи врачами-специалистами пройдет в 2021 году. Представитель Больничной кассы уточнила, что обсуждение этого тендера уже идет, прежние результаты анализируются и, возможно, в итоге будут сделаны правильные выводы и внесены необходимые уточнения.

Помочь должны самоуправления

Маарду не стал ждать у моря погоды. Как рассказал Postimees главный врач клиники Estmedica, выигравшей последний тендер, Андрей Деточенко, вернуть врачей в Маарду удалось благодаря инициативе и помощи маардуских властей.

По словам руководителя пресс-службы Маардуской городской управы Елены Кацубы, из бюджета города Маарду ежегодно выделяется около 30 000 евро на покупку медицинских услуг: «Это право есть у каждого самоуправления, оно исходит из Закона об организации оказания медицинских услуг». Когда стало известно, что AS Kallavere Haigla, лечившая маардусцев многие годы, участвовала в последнем тендере на оказание медицинских услуг жителям Маарду, но получила поддержку только на оказание лечения по уходу, городские власти начали действовать: «Оставлять людей без медицинской помощи недопустимо, поэтому руководство города приняло решение о покупке медицинских услуг на те самые имеющиеся в бюджете средства, что и было сделано».

Кацуба добавила: «Мы рады, что в нашем городе теперь снова доступны услуги хирурга и невролога, и для оказания первой медицинской помощи маардусцам не нужно ехать в столицу. Нареканий со стороны жителей по поводу качества их работы нам не поступало». Сейчас город частично компенсирует Estmedica аренду помещений, и делается это, чтобы мотивировать медицинское учреждение оставаться в городе как можно дольше.

Не решен пока вопрос с гинекологом: «На протяжении этого года город вел переговоры с разными фирмами для того, чтобы в Маарду возобновился прием гинеколога. Наиболее близко к решению вопроса подошли переговоры с фирмой SA Albinea, которой город порекомендовал заключить договор напрямую с Kallavere Haigla. Согласно этому договору, SA Albinea арендует помещения у больницы и будет оказывать услуги жительницам Маарду, а город, в свою очередь, станет частично компенсировать больнице затраты, связанные с работой женского врача в их помещениях. Сейчас клиника ждет получения лицензии на работу в Маарду от Департамента здоровья, это может занять несколько месяцев».