Бабушки и младенцы не могут остаться без врачей

К счастью, при активном участии городской управы часть врачей уже вернулись в Маарду – в городе можно попасть на прием к хирургу и неврологу. За помощью гинеколога все еще приходится кататься в столицу и выстаивать очереди наравне с многотысячной столичной армией пациентов. Однако и эту проблему обещают скоро решить.

Разбираясь во всей этой ситуации, Rus.Postimees на протяжении долгого времени пытался выйти на контакт с победителями конкурса – Estmedica Tervisekeskus (бывший Силламяэский центр здоровья) и частной клиникой SA Albinea. В итоге нам удалось познакомиться с главным врачом клиники Estmedica Tervisekeskus Андреем Деточенко.

- Почему, выиграв конкурс и получив договор, вы не смогли организовать работу в Маарду и Палдиски?

- Чтобы объяснить всю эту ситуацию, я должен вернуться назад. Нас называют новыми игроками на рынке, но это неправда. У нас и раньше, последние пять лет, был договор с Больничной кассой по общей хирургии, мы оказывали медицинскую помощь на территории Харьюмаа, в Таллинне. В этот раз просто увеличился объем заказа. Сразу после объявления результатов нынешнего конкурса по инициативе мэра Маарду Владимира Архипова и Больничной кассы начались переговоры о том, чтобы мы оказывали услуги в городе и продолжили лечить пациентов вместо Каллавереской больницы. Такие же переговоры шли и по Палдиски. Однако Маарду сразу предложил свою помощь, что было поддержано Больничной кассой, и нам предложили там работать.

Мы были поставлены в сложную ситуацию. С одной стороны, мы – врачи, и мы понимаем, что целый город – бабушки и младенцы – не может остаться без врачебной помощи на месте. С другой стороны, мы не рассчитывали, что нам придется работать в Маарду. Мы не указывали это в своем предложении Больничной кассе, когда принимали участие в конкурсе. Но, когда стало понятно, что оказывать помощь в Маарду необходимо, мы решили принять предложение, тем более что местная мэрия была настроена положительно и начала помогать нам делом. Большую помощь оказала и Каллавереская больница.

- В итоге вам пришлось перекинуть деньги, уже полученные на работу в Таллинне, на Маарду или сумма была увеличена?

- Нет, сумма осталась прежней. Мы не обязаны были этого делать, но, обсудив сложившуюся ситуацию, приняли решение взять на себя такое обязательство. Переговорили с работавшими там раньше хирургами, они согласились остаться, мы взяли их на работу и благодаря совместной работе с Каллавереской больницей начали прием. Расположились на предложенном больницей этаже, а на другом, где мы теперь находимся, развернули ремонт. И если работу врачей покрывает договор, то инвестиции в ремонт и оборудование мы сделали из собственных средств – вряд ли мы сможем когда-нибудь их вернуть.