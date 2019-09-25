"Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли

Проведенные в нескольких странах исследования указывают на то, что на расположенном под Харку рыбном заводе M. V. Wool буйствует мутировавшая и очень агрессивная бактерия, вызывающая листериоз.

Как стало известно редакции передачи журналистских расследований "Очевидец", в Эстонии заразилось девять человек, двое из них умерло.