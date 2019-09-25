Ср, 25.09.2019
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  • "Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли

"Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли

Haiguspuhanguga on ameti väitel seotud Eesti ettevõttes M.V. Wool imporditud külmsuitsukala.

ФОТО: Esben Hansen / PantherMedia / Esben Hansen

Из-за продукции эстонского рыбного завода M. V. Wool, содержащей бактерию Listeria monocytogenes, в Эстонии заразились девять человек, два из которых скончались, пишет Rus.ERR.

Проведенные в нескольких странах исследования указывают на то, что на расположенном под Харку рыбном заводе M. V. Wool буйствует мутировавшая и очень агрессивная бактерия, вызывающая листериоз.

Как стало известно редакции передачи журналистских расследований "Очевидец", в Эстонии заразилось девять человек, двое из них умерло.

Заказанные Ветеринарно-пищевым департаментом генетические анализы свидетельствуют о том, что агрессивная бактерия ST1247 происходит из крупнейшего эстонского производителя рыбной продукции M. V. Wool. Бактерия с определенным штаммом была обнаружена как на заводе, так и у заразившихся людей.

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