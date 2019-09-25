"Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли

Из-за продукции эстонского рыбного завода M. V. Wool, содержащей бактерию Listeria monocytogenes, в Эстонии заразились девять человек, два из которых скончались, пишет Rus.ERR.
Проведенные в нескольких странах исследования указывают на то, что на расположенном под Харку рыбном заводе M. V. Wool буйствует мутировавшая и очень агрессивная бактерия, вызывающая листериоз.
Как стало известно редакции передачи журналистских расследований "Очевидец", в Эстонии заразилось девять человек, двое из них умерло.
Заказанные Ветеринарно-пищевым департаментом генетические анализы свидетельствуют о том, что агрессивная бактерия ST1247 происходит из крупнейшего эстонского производителя рыбной продукции M. V. Wool. Бактерия с определенным штаммом была обнаружена как на заводе, так и у заразившихся людей.