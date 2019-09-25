Вне дома: забавные заметки об итогах первого месяца работы Bolt Food в Таллинне

Самые голодные люди живут и работают в Таллинне на улицах:

- Теллискиви

- Лийвалайа

- Эндла

- Копли

- Гонсиори

Больше всего заказов осуществил клиент из центра города, который в течение месяца 65 раз заказал доставку еды через Bolt Food! Его любимые кафе - Poke Bowl, Sõõrikukohvik и Shaurma Kebab.

Самыми популярными блюдами в Bolt Food стали:

- кебаб с картофелем фри,

- чизбургер, картофель фри и кока-кола,

- пицца (особенно с ананасом),

- лосось и poke-bowl с тунцом,

- индийское карри с курицей,

- тайское зеленое карри,

- паста (особенно с морепродуктами),

- пончики с сахарной пудрой.

Самый большой заказ был на сумму 165€, еда была заказана из ресторана Chakra.

Самые необычные заказы:

- несколько кусочков хлеба;

- кетчуп из McDonald’s с комментарием «Пожалуйста, добавьте много салфеток, у меня они закончились»;

- стакан горячего молока.

Поскольку летом заказы Bolt Food доставлялись бесплатно и не было установлено минимальной суммы заказа, то потребители услуг фирмы могли позволить себе делать подобные заказы.

Находчивый курьер