Ср, 25.09.2019
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  • Вне дома: забавные заметки об итогах первого месяца работы Bolt Food в Таллинне

Вне дома: забавные заметки об итогах первого месяца работы Bolt Food в Таллинне

Доставка еды Bolt.

ФОТО: Bolt

Ровно месяц назад в Таллинне начало работу приложение Bolt Food. За это время среди пользователей уже появились самые популярные места заказа еды, а также стало очевидно, на какие улицы в Таллинне чаще всего заказывают доставку.

Самые голодные люди живут и работают в Таллинне на улицах:

- Теллискиви

- Лийвалайа

- Эндла 

- Копли

- Гонсиори

Больше всего заказов осуществил клиент из центра города, который в течение месяца 65 раз заказал доставку еды  через Bolt Food!  Его любимые кафе -  Poke Bowl, Sõõrikukohvik и Shaurma Kebab.

Самыми популярными блюдами в Bolt Food стали:

- кебаб с картофелем фри,

- чизбургер, картофель фри и кока-кола, 

- пицца (особенно с ананасом), 

- лосось и poke-bowl с тунцом, 

- индийское карри с курицей,

- тайское зеленое карри, 

- паста (особенно с морепродуктами), 

- пончики с сахарной пудрой.

Самый большой заказ был на сумму 165€, еда была заказана из ресторана Chakra.

Самые необычные заказы:

- несколько кусочков хлеба;

- кетчуп из McDonald’s с комментарием «Пожалуйста, добавьте много салфеток, у меня они закончились»;

- стакан горячего молока.

Поскольку летом заказы Bolt Food доставлялись бесплатно и не было установлено минимальной суммы заказа, то потребители услуг фирмы могли позволить себе делать подобные заказы.

Находчивый курьер

Отзыв пользователя о работе курьера Вячеслава: «Я хотел бы рассказать историю о курьере Вячеславе. Это был день, когда проходил Таллиннский марафон, и практически все улицы Таллинна были перекрыты. Курьер должен был доставить нам пиццу из центра города, но позвонил и спросил, может ли он отказаться от доставки. Мы попросили по возможности все-таки доставить еду. Вячеслав оставил свою машину, взял самокат Bolt и привез нам пиццу. Заказ был доставлен более или менее вовремя. Спасибо находчивому курьеру!»

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