Вне дома: забавные заметки об итогах первого месяца работы Bolt Food в Таллинне

Ровно месяц назад в Таллинне начало работу приложение Bolt Food. За это время среди пользователей уже появились самые популярные места заказа еды, а также стало очевидно, на какие улицы в Таллинне чаще всего заказывают доставку.
Самые голодные люди живут и работают в Таллинне на улицах:
- Теллискиви
- Лийвалайа
- Эндла
- Копли
- Гонсиори
Больше всего заказов осуществил клиент из центра города, который в течение месяца 65 раз заказал доставку еды через Bolt Food! Его любимые кафе - Poke Bowl, Sõõrikukohvik и Shaurma Kebab.
Самыми популярными блюдами в Bolt Food стали:
- кебаб с картофелем фри,
- чизбургер, картофель фри и кока-кола,
- пицца (особенно с ананасом),
- лосось и poke-bowl с тунцом,
- индийское карри с курицей,
- тайское зеленое карри,
- паста (особенно с морепродуктами),
- пончики с сахарной пудрой.
Самый большой заказ был на сумму 165€, еда была заказана из ресторана Chakra.
Самые необычные заказы:
- несколько кусочков хлеба;
- кетчуп из McDonald’s с комментарием «Пожалуйста, добавьте много салфеток, у меня они закончились»;
- стакан горячего молока.
Поскольку летом заказы Bolt Food доставлялись бесплатно и не было установлено минимальной суммы заказа, то потребители услуг фирмы могли позволить себе делать подобные заказы.
Находчивый курьер
Отзыв пользователя о работе курьера Вячеслава: «Я хотел бы рассказать историю о курьере Вячеславе. Это был день, когда проходил Таллиннский марафон, и практически все улицы Таллинна были перекрыты. Курьер должен был доставить нам пиццу из центра города, но позвонил и спросил, может ли он отказаться от доставки. Мы попросили по возможности все-таки доставить еду. Вячеслав оставил свою машину, взял самокат Bolt и привез нам пиццу. Заказ был доставлен более или менее вовремя. Спасибо находчивому курьеру!»