Ср, 25.09.2019
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Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Pep Guardiola.

ФОТО: Shuji Kajiyama / AP

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе» по истечении срока контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

В марте испанский специалист встречался с вице-президентом «Ювентуса» Павелом Недведом, который предложил Гвардиоле должность главного тренера, на тот момент занимаемую Массимилиано Аллегри.

Однако испанец заявил, что в данный момент не планирует уходить из «Сити», так как он чувствовал, что в клубе его ценят и поддерживают.

При этом Гвардиола сообщил Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет «Ювентус».

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