Гвардиола может возглавить «Ювентус»

В марте испанский специалист встречался с вице-президентом «Ювентуса» Павелом Недведом, который предложил Гвардиоле должность главного тренера, на тот момент занимаемую Массимилиано Аллегри.

Однако испанец заявил, что в данный момент не планирует уходить из «Сити», так как он чувствовал, что в клубе его ценят и поддерживают.