Гвардиола может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе» по истечении срока контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
В марте испанский специалист встречался с вице-президентом «Ювентуса» Павелом Недведом, который предложил Гвардиоле должность главного тренера, на тот момент занимаемую Массимилиано Аллегри.
Однако испанец заявил, что в данный момент не планирует уходить из «Сити», так как он чувствовал, что в клубе его ценят и поддерживают.
При этом Гвардиола сообщил Недведу, что ему нравится идея тренировать в Италии, и в случае предложения через несколько лет он выберет «Ювентус».