Таллиннская больница должна будет выплатить уволенному сотруднику 20 000 евро

Накануне Харьюский уездный суд удовлетворил иск Милли, посчитав, что его увольнение в январе 2017 года было незаконным, передает rus.err.ee.

Суд обязал PERH выплатить Иво Милли три средние зарплаты в размере 16 375,53 евро. К этой сумме полагается еще и пенни в размере 3492,04 евро.

В законную силу решение Харьюского уездного суда не вступило.

Напомним, что в мае этого года суд признал 55-летнего Милля виновным в принятии взяток в крупном размере, в нарушении требований к проведению тендеров, в подделке документов, в использовании поддельных документов, а также в отмывании денег, и приговорил его к трем годам и восьми дням условного тюремного заключения, а также назначил испытательный срок такой же длительности.

Суд конфисковал у него восемь золотых монет стоимостью 10 533 евро, а также 92 048,69 евро с банковского счета и Volvo XC60 стоимостью 23 477,50 евро. Суд также обязал Милля выплатить 1814 евро в качестве расходов на производство.