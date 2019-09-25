Полиция решает, имеет ли смысл продолжать поиски Айвара Рехе в лесу

«По всей видимости, в среду мы искать в лесу уже не будем. Что именно мы предпримем дальше, решим в среду утром», - сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Полиция прекратила поиски экс-банкира Айвара Рехе в лесу вблизи его дома, не найдя его к 21.30, сообщил во вторник вечером департамент полиции и погранохраны.

«Мы прочесали лесной массив с дронами, людьми и собаками. В течение сегодняшнего дня в поисках участвовало более 50 сотрудников полиции и добровольцев», - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

Полиция также проверила поступившие от близких и населения подсказки и проверила находящиеся в зоне поисковой операции водоемы, но не нашла Рехе.

«Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Айвара, мы по-прежнему ждем подсказок по номеру вызова экстренной помощи 112», - сказал Пыдер.

В понедельник вечером полиция сообщила, что жизни бывшего руководителя эстонского филиала банка Danske Рехе может угрожать опасность. Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал газете Postimees, что у полиции есть основания предполагать, что жизнь и здоровье Рехе находятся в реальной опасности. По словам Пыдера, эта опасность заключается в действиях самого мужчины. «Мы ищем его там, где он обычно гулял с собакой. Из дома он вышел без собаки, а телефон оставил дома», - сказал Пыдер.

Во второй половине дня в понедельник полиция обратилась к населению с просьбой о помощи в поисках 56-летнего Айвара Рехе, который в десять утра в понедельник ушел из дома в Пирита-Клоостриметса. Близкие не знают, где он сейчас может находиться.

Рост Рехе 180 см, у него короткие волосы с проседью. Он может быть одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны с надписью Collistar и обут в черные кроссовки с белой подметкой.

В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидантам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в период 2008–2015. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.