Ср, 25.09.2019
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Юные эстонские футболисты сенсационно обыграли Испанию

Eesti U17 jalgpallikoondis

ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit / Facebook

В рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы для сборных U-17 эстонские юноши в матче турнира UEFA победили испанских сверстников 3:2.

После двух поражений от Португалии и Словакии со счетом 0:2 сборная Эстонии в Тарту принимала команду Испании.

После первого тайма на табло стадиона "Тамме" горели привычные для эстонской команды на этом турнире цифры 0:2, но во втором тайме дружину Норберта Хурта прорвало: сначала дублем отметился нападающий клуба третьего дивизиона Эстонии, "Нымме Юнайтед", Карл Густав Кокка, а победную точку поставил вышедший на замену игрок "Фрайбурга", расцениваемый специалистами как новый футбольный талант Эстонии, Александр Шаповалов - 3:2.

Чемпионат Европы для сборных U17 пройдет в Эстонии в конце весны 2020 года.

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