Юные эстонские футболисты сенсационно обыграли Испанию

После двух поражений от Португалии и Словакии со счетом 0:2 сборная Эстонии в Тарту принимала команду Испании.

После первого тайма на табло стадиона "Тамме" горели привычные для эстонской команды на этом турнире цифры 0:2, но во втором тайме дружину Норберта Хурта прорвало: сначала дублем отметился нападающий клуба третьего дивизиона Эстонии, "Нымме Юнайтед", Карл Густав Кокка, а победную точку поставил вышедший на замену игрок "Фрайбурга", расцениваемый специалистами как новый футбольный талант Эстонии, Александр Шаповалов - 3:2.