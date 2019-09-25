Ср, 25.09.2019
Критика в адрес Лукаса местами несправедлива, поскольку она не учитывает, что по воспитанию и мировоззрению он просто сторонник авторитарного подхода. Харри Тууль

Работника Neste, отказавшегося обслуживать цыганскую семью, обвинили в дискриминации

Заправка Neste. Фото иллюстративное.

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

В Финляндии прокуратура предъявила работнику Neste обвинение в дискриминации: он отказался обслуживать цыганскую семью на АЗС в городе Вантаа. Как сообщает прокуратура региона Восточная Уусимаа, работник отрицает свою вину.

В отношении управляющего АЗС предпринимателя прокурор решил дело не возбуждать, сообщает Yle.

Ранее полиция сообщила, что семье цыган не разрешили заправить машину и расплатиться после этого на кассе – вместо этого им предложили заплатить заранее карточкой или деньгами через терминал.

Случай произошел на АЗС Neste в мае прошлого года.

Клиент снял общение с работником на телефон. Компания Neste, в свою очередь, после скандала опубликовала на Youtube видео, в котором сообщает о том, что будет предпринимать меры для искоренения дискриминации.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ