Работника Neste, отказавшегося обслуживать цыганскую семью, обвинили в дискриминации

В Финляндии прокуратура предъявила работнику Neste обвинение в дискриминации: он отказался обслуживать цыганскую семью на АЗС в городе Вантаа. Как сообщает прокуратура региона Восточная Уусимаа, работник отрицает свою вину.
В отношении управляющего АЗС предпринимателя прокурор решил дело не возбуждать, сообщает Yle.
Ранее полиция сообщила, что семье цыган не разрешили заправить машину и расплатиться после этого на кассе – вместо этого им предложили заплатить заранее карточкой или деньгами через терминал.
Случай произошел на АЗС Neste в мае прошлого года.
Клиент снял общение с работником на телефон. Компания Neste, в свою очередь, после скандала опубликовала на Youtube видео, в котором сообщает о том, что будет предпринимать меры для искоренения дискриминации.