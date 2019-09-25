Работника Neste, отказавшегося обслуживать цыганскую семью, обвинили в дискриминации

В отношении управляющего АЗС предпринимателя прокурор решил дело не возбуждать, сообщает Yle.

Ранее полиция сообщила, что семье цыган не разрешили заправить машину и расплатиться после этого на кассе – вместо этого им предложили заплатить заранее карточкой или деньгами через терминал.

Случай произошел на АЗС Neste в мае прошлого года.