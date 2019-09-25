Узнайте первыми: что такое вытянутый гексагон, или попросту заборчик

Правильные шестиугольники имеют научное название - гексагон. Вытянутые шестиугольнички, которые укладывают не строго вертикально или горизонтально, но бывает, что и по диагонали, уже получили русское имя: российские дизайнеры, по аналогии с плиткой-кабанчиком, ласково прозвали такую плитку заборчиком.

Гексагончики в виде листиков, так называемая сбитая укладка. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Заборчики в США укладывают со швами и без швов, косичкой и россыпью. Появились вытянутые гексагоны, похожие на листочки. Или на усеченные ромбы.

Шестиугольники, похожие на ромбы. Контрастная затирка. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Мелкий заборчик. ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru