Узнайте первыми: что такое вытянутый гексагон, или попросту заборчик
Последний писк кафельной моды в США - шестиугольная плитка, да не простая, а вытянутая в длину, рассказывает Houzz.
Правильные шестиугольники имеют научное название - гексагон. Вытянутые шестиугольнички, которые укладывают не строго вертикально или горизонтально, но бывает, что и по диагонали, уже получили русское имя: российские дизайнеры, по аналогии с плиткой-кабанчиком, ласково прозвали такую плитку заборчиком.
Заборчики в США укладывают со швами и без швов, косичкой и россыпью. Появились вытянутые гексагоны, похожие на листочки. Или на усеченные ромбы.
Как показал беглый просмотр сайтов магазинов и фирм, предлагающих кафельные плитки, классические гексагоны имеются в ассортименте, а вот заборчиков мы не нашли. Может быть, вам повезет? Фотографии американских интерьеров с симпатичной новомодной плиткой можно посмотреть ЗДЕСЬ.