Ср, 25.09.2019
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  • Узнайте первыми: что такое вытянутый гексагон, или попросту заборчик

Узнайте первыми: что такое вытянутый гексагон, или попросту заборчик
Смотрите фото!

Плитка - вытянутый гексагон.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Последний писк кафельной моды в США - шестиугольная плитка, да не простая, а вытянутая в длину, рассказывает Houzz

Правильные шестиугольники имеют научное название - гексагон. Вытянутые шестиугольнички, которые укладывают не строго вертикально или горизонтально, но бывает, что и по диагонали, уже получили русское имя: российские дизайнеры, по аналогии с плиткой-кабанчиком, ласково прозвали такую плитку заборчиком.

Гексагончики в виде листиков, так называемая сбитая укладка.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Заборчики в США укладывают со швами и без швов, косичкой и россыпью. Появились вытянутые гексагоны, похожие на листочки. Или на усеченные ромбы.

Шестиугольники, похожие на ромбы. Контрастная затирка.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Мелкий заборчик.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Как показал беглый просмотр сайтов магазинов и фирм, предлагающих кафельные плитки, классические гексагоны имеются в ассортименте, а вот заборчиков мы не нашли. Может быть, вам повезет? Фотографии американских интерьеров с симпатичной новомодной плиткой можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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