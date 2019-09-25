Путин предложил НАТО ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах

"19 сентября Владимир Путин направил лидерам целого ряда стран и объединений послание по тематике ракет средней и меньшей дальности, на условиях анонимности рассказал "Коммерсанту" прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны-члена НАТО. По его словам, схожие письма получили все страны Североатлантического альянса", - говорится в публикации.

При этом в статье уточняется, что, согласно опросу издания, Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", - приводит "Коммерсантъ" выдержку из послания президента РФ.