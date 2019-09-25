«Моя хата с краю»: водитель скорой под Кингисеппом проехал мимо смертельного ДТП, произошедшего на его глазах

Российская дорожная полиция изучает обстоятельства аварии с участием минивэна Volkswagen и Lada, произошедшей утром 23 сентября на подъезде к Кингисеппу. В результате ДТП водитель Volkswagen получил легкие травмы, а водитель Lada - средней тяжести. Также пострадали трое пассажиров Lada: у двух мужчина в возрасте 28 и 35 лет травмы средней степени тяжести, а 28-летняя женщина получила тяжелую травму и впоследствии скончалась в больнице Кингисеппа.

Помимо обстоятельств аварии, дается оценка действиям скорой помощи, проезжавшей мимо. На кадрах с регистратора встречного автомобиля видно, как в момент столкновения, место ДТП объезжает попутная карета скорой помощи. Машина медиков, не останавливаясь, уезжает.

В действиях водителя скорой полицией усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ - "Оставление в опасности".

Как рассказал 47news заведующий Кингисеппской станции скорой медицинской помощи Александр Афанасьев, в настоящее время идет проверка действий водителя.

"Водитель ехал один, без бригады. Направлялся на АЗС для заправки. Она как раз рядом с местом аварии. Обернулся за две минуты", - сказал Афанасьев.

На вопрос 47news - должна ли останавливаться машина скорой помощи на месте аварии, если в ней нет бригады, собеседник не ответил.