Цена призыва к порядку: две пули в голову и пожизненная слепота

Первый вечер августа 2018 года. Стоит жара – в 22 часа около 20 градусов, 35-летний Артем Кременский пытается уснуть в своей квартире неподалеку от моста Мустакиви в Ласнамяэ и открывает окна, чтобы хоть как-то сделать прохладнее, пишет Postimees.

В это время на мосту Мустакиви начинаются дорожные работы, 28-летний Дмитрий Дорошкевич начинает ломать асфальт. Кременскому мешает шум, он ждет, по его словам, целый час, но утром ему рано вставать, и он решает пойти спросить, когда кончится этот закладывающий уши грохот. Ответ он получает неожиданным образом.

Кременский, чудом оставшийся в живых, рассказал в Харьюском уездном суде свою версию того, что произошло той роковой ночью. «Я увидел, что кто-то режет асфальт на мосту, и хотел спросить, когда они закончат. Поскольку машина грохотала, я помахал руками и закричал, чтобы привлечь к себе внимание», - рассказал Кременский во вторник в суде о том, как внезапно на него обрушился град пуль.

Вдруг Дорошкевич, резавший асфальт в 4-5 метрах от Кременского, выхватил свой зарегистрированный пистолет Glock 19 и сделал предупредительный выстрел в воздух. Затем дорожный рабочий пообещал пристрелить призывавшего его к порядку мужчину, направил ствол на Кременского и еще шесть раз нажал на курок. «Когда он выстрели, я надеялся: что это не настоящее оружие, но довольно быстро понял, что все-таки настоящее», - вспоминает потерпевший в суде последние минуты, когда он еще что-то видел. Два попадания Кременский помнит, следующие нет. Из комы он выйдет только через несколько недель в больнице, где выяснится, что в результате пулевых ранений головы он ослеп. Вероятно, выжил он чудом: во время стрельбы мимо проезжала бригада скорой помощи, которая быстро доставила мужчину с тяжелыми пулевыми ранениями на операцию.

Стрелявший не видит своей вины

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Дмитрия Дорошкевича в покушении на убийство. Тот, выпустив шесть пуль в Кременского, не признает себя виновным, поскольку, по его мнению, речь шла о самообороне. Дорошкевич утверждает, что у него на законных основаниях был с собой пистолет, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS во время ночных работ бывали разные конфликты с пьяными прохожими, поэтому он приобрел себе оружие для самообороны. Как выясняется, он не колеблясь применил его.

Защищающий Дорошкевича Владимир Садеков, приобретший известность после успешной защиты в суде Максима Ревы и Марка Сирыка, считает, что на самом деле, все было иначе. По версии Садекова, стрельбе предшествовал спровоцированный Кременским физический контакт, в связи с чем дорожный рабочий Дорошкевич решил, что ему угрожает опасность. «Я исхожу из того, что говорит мне мой подзащитный и что полностью противоречит тому, что говорит прокуратура. Мой клиент вынужденно защищал себя, и это ни в коем случае не покушение на убийство. Это неправильная интерпретация, и явно неправильная квалификация преступления», - сказал Садеков Postimees.

По его словам, свидетели опровергают точку зрения прокуратуры. Садеков убежден, что речь идет о самообороне. «Наличие ситуация самообороны и есть самый важный аспект, который нам придется доказать, и в этом и заключается наша цель», - сказал Садеков.