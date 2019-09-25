Фото, видео: смерть Айвара Рехе наступила не в результате применения оружия

Как сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер, тело Айвара Рехе было найдено около его дома. Место ранее было проверено близкими покойного. На трупе не было обнаружено следов насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. В интересах близких полиция не разглашает деталей, следствие по делу возбуждать не будут, поскольку нет подозрений, что смерть могла наступить в результате преступления.

По сведениям Postimees, эксперты считают, что тело Рехе не могло оказаться в его дворе ранее вчерашнего вечера. По словам полиции, смерть наступила не в результате применения оружия.

Как сообщила полиция, тело Рехе обнаружили его близкие. «Необходимо выяснить, где он провел два дня», - сказал пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк Postimees.

На месте побывала также скорая помощь, которая определила время смерти Рехе, однако этот момент полиция не пожелала обнародовать.

Двор, в котором был найден труп Айвара Рехе, представляет собой небольшую зеленую зону, где нет ни одного отдельного здания или сарая. Сад вокруг дома огорожен изгородью.

Полиция обнаружила за домом место, где как будто кто-то перелезал через изгородь

В среду во второй половине дня к дому Рехе прибыли полицейские, которые прежде всего отправились исследовать задворки дома. За домом они обнаружили ограду, через которую как будто кто-то перелезал. На траве также были следы, полицейские сфотографировали это место.

Полицейские пытаются выяснить обстоятельства трагедии в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Сегодня полицейские записывали номера домов, на которых есть камеры, звонили в дверь и просили записи с них. Соседи, побеседовавшие с Postimees, не смогли ничего сказать о случившемся.

«Я не знала его, но иногда летом я видела, как он косит газон. Очень неожиданно», - сказала соседка Светлана. Хотя соседи ничего не могли сказать о произошедшем, что Рехе является их соседом, знали все.

Айвар Рехе был объявлен в розыск после того, как утром понедельника вышел на прогулку из своего дома в таллиннском районе Пирита и исчез. Поскольку к обеду он не вернулся, близкие забеспокоились и сообщили в полицию. Полиция сообщала, что его жизни может грозить опасность, исходящая от него самого. У Рехе не было с собой мобильного телефона, поэтому установить его местонахождение с помощью позиционирования было невозможно.

Айвар Рехе (1963-2019)

Всю свою жизнь Айвар Рехе работал на руководящих должностях в государственном и частном секторе. В 2008-2015 годах Рехе руководил эстонским филиалом Danske Bank, а до этого, в 2006 году – Sampo Pank. Последняя его должность был в Bigbank, где он работал советником до ноября прошлого года.

Ранее Рехе работал в правлении Eesti Houpank и Hansapank, а 2004-2006 годах он был гендиректором Налогово-таможенного департамента.

Рехе окончил Таллиннский Политехнический Институт по специальности управление и планирование промышленности. В 2007 году он был удостоен эстонского ордена Белой Звезды III степени.

В период 2007–2015, когда Рехе руководил эстонским филиалом Danske, через филиал прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным за это, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.

В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены 12 бывшим сотрудникам Danske.

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