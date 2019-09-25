Найден труп Айвара Рехе

Айвар Рехе был объявлен в розыск после того, как утром понедельника вышел на прогулку из своего дома в таллиннском районе Пирита и исчез. Поскольку к обеду он не вернулся, близкие забеспокоились и сообщили в полицию. Полиция сообщала, что его жизни может грозить опасность, исходящая от него самого. У Рехе не было с собой мобильного телефона, поэтому установить его местонахождение с помощью позиционирования было невозможно.

Айвар Рехе (1963-2019)

Всю свою жизнь Айвар Рехе работал на руководящих должностях в государственном и частном секторе. В 2008-2015 годах Рехе руководил эстонским филиалом Danske Bank, а до этого, в 2006 году – Sampo Pank. Последняя его должность был в Bigbank, где он работал советником до ноября прошлого года.

Ранее Рехе работал в правлении Eesti Houpank и Hansapank, а 2004-2006 годах он был гендиректором Налогово-таможенного департамента.

Рехе окончил Таллиннский Политехнический Институт по специальности управление и планирование промышленности. В 2007 году он был удостоен эстонского ордена Белой Звезды III степени.

В период 2007–2015, когда Рехе руководил эстонским филиалом Danske, через филиал прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным за это, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.

В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены 12 бывшим сотрудникам Danske.