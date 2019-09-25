Названы 17 причин величия Месси

Отмечается, что форвард вместе с каталонцами стал чемпионом Испании, лучшим бомбардиром турнира и победителем Суперкубка страны в прошлом сезоне. Также в списке упомянуты его бомбардирские достижения: он забил больше всего голов со штрафных среди игроков топ-5 лиг Европы и стал рекордсменом по количеству голов в «Барселоне» и чемпионате Испании. Вместе со сборной Аргентины форвард завоевал бронзовую медаль Кубка Америки.