В Таллинне пройдут масштабные учения, движение будет ограничено

В учениях примут участие более 220 человек из различных организаций: из Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Центра тревоги, Elron, Operail, Таллиннской горуправы и ряда городских департаментов и природоохранной инспекции.

Как сообщил руководитель службы безопасности железной дороги Мариус Куппер, на повестке дня самые разные ситуации - от спасения людей из аварийного пассажирского поезда, до эвакуации их из района аварии с выборосом вредных химических веществ.

«Поскольку масштабные учения могут сопровождаться с неудобствами передвижения на машине в районе Теллискиви, мы просим по возможности в период с 10.30 до 13.00 избегать данного района. Для пешеходов преград для передвижения не будет», - говорит Куппер.