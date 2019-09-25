Ср, 25.09.2019
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В Таллинне пройдут масштабные учения, движение будет ограничено
Одного района лучше избегать

Полиция перекрывает дорогу. Фото иллюстративное.

ФОТО: Konstantin Sednev

Eesti Raudtee проведет завтра, 26 сентября, в районе  творческого городка Теллискиви и станции «Копли-товарная» учениях «Коплиское железо» («Kopli raud»), на которых будут отрабатываться действия различных ведомств при масштабной железнодорожной катастрофе.

В учениях примут участие более 220 человек из различных организаций: из Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Центра тревоги, Elron, Operail, Таллиннской горуправы и ряда городских департаментов и природоохранной инспекции.

Как сообщил руководитель службы безопасности железной дороги Мариус Куппер, на повестке дня самые разные ситуации - от спасения людей из аварийного пассажирского поезда, до эвакуации их из района аварии с выборосом вредных химических веществ.

«Поскольку масштабные учения могут сопровождаться с неудобствами передвижения на машине в районе Теллискиви, мы просим по возможности в период с 10.30 до 13.00 избегать данного района. Для пешеходов преград для передвижения не будет», - говорит Куппер.

Но, по его словам, людям стоит учитывать, что в находящиеся в том районе кафе и учреждения придут, чтобы посчитать количество людей. «Это необходимо, поскольку одна из задач учений отработать планы эвакуаций. Людей реально эвакуировать не будут», - отметил Куппер.

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