Мэр Таллинна внес предложение об изменении Закона об алкогольной продукции

«Поскольку в магазинах алкоголь можно приобретать с 10 часов утра, то соответствующее ограничение должно быть возможным и в случае продажи алкогольных напитков на месте, - сказал Кылварт. – Совместно с Департаментом полиции и погранохраны мы проанализировали связанные с продажей алкоголя проблемы и пришли к заключению, что в Таллинне необходимо ввести более строгие, по сравнению с действующими, ограничения, чтобы позаботиться о соблюдении общественного порядка и здоровье горожан, а также минимизировать ущерб, который наносится городской среде».