Фото: приехавшие в Таллинн граждане Украины стали головной болью МуПо

Появление большого количества иностранной рабочей силы привело к резкому скачку безбилетных пассажиров в Таллинне. Особенно сильно эта проблема заметна в отношении украинских строителей, говорится в пресс-сообщении МуПо.

«Помимо того, что они массово не покупают билеты в общественном транспорте, у них зачастую нет с собой ни одного документа. Согласно правилам, необходимо установить личность безбилетника, что без документа сделать невозможно. Часто приходится ждать, пока один из них не отправится в место их ночлега и не принесет документы. Это серьезно нарушает работу контролеров», - сообщает МуПо.

Известны случаи, когда сотрудники МуПо обнаруживают нелегалов, людей без разрешения на работу или тех, разрешение на работу или визы которых просрочены.

Также патруль МуПо ловил украинцев без разрешения на работу, которые занимались таксоизвозом. Также у них нет карты таксиста, их автомобили не прошли необходимую проверку. Зачастую они работают через приложения, довольно распространено среди них «Яндекс.Такси».

С украинцами появилась еще одна проблема: инспекторы МуПо все больше находят на улицах города аварийные автомобили, которые принадлежат работающим здесь гражданам Украины. Схема простая – покупается дешевый, старый, аварийный автохлам и на нем ездят, пока машина передвигается или пока работа не закончится. После этого уезжают на родину, а автохлам бросают на улице. Вскоре в автомобиле разбивают окна и в нем селятся асоциалы или наркоманы. Машина заполняется мусором, в какой-то момент она загорается – это самый распространенный сценарий.

ФОТО: МуПо

Брошенный украинцами автохлам за последние месяцы инспекторы Пыхья-Таллинна нашли минимум пять раз. Установление и поиски собственника занимает много времени, которое можно было бы потратить на решение других проблем. Зачастую автохлам иностранных работников находят на окраине города, где строители, в основном, и снимают квартиры.