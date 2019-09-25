Днем в армии, ночью дома: нововведение в Силах обороны

Поначалу был и негатив: опаздывали, приходили в часть пьяными. Но молодые люди быстро взяли себя в руки. По словам Каруса, уже на втором году испытаний проблем было намного меньше.

И хотя порядок распространится на всю бригаду, новые принципы не будут распространяться на солдат, проходящих базовый курс и курсы по специальности. Причиной Карус называет интенсивность обучения в данный период: «Это те курсы, на которых с утра до отбоя ты настолько загружен учебой, что такой возможности просто не возникает».

Также по-прежнему будет действовать принцип, что если командиры видят проблемы с дисциплиной, или у кого-то возникают задолженности по обучению, придется смириться с нахождением в части: «Если работа не сделана, придется сделать ее во внерабочее время».

И хотя есть надежда, что уже со следующего года новобранцы смогут гибче организовывать свою жизнь, точное время начала применения системы еще не определено.

«Вопрос не в том, доверяем ли мы солдатам, - сказал командир 1-ой пехотной бригады. – Но мы должны найти решение, как не создать дополнительную нагрузку на действующих военных, которые каждый день должны вручную выписывать увольнительные в город».

Раясте добавил, что сих пор в ходу система, при которой в казармах имеются книги, в которых вручную отмечают перемещение срочников. В военном городке в Тапа проживают более 1000 срочников. Так что технически невозможно, чтобы движение срочников каждый день регистрировали вручную.

Раясте отметил, как видно, все 1000 солдат не стремятся каждый день выходить за пределы части, и новой возможностью пользуются около 100 человек в день. Но нужно быть готовыми ко всему.

Таким образом, сейчас ищут решение, чтобы процесс проходил быстро и для срочников, и для их командиров. «Я не могу положить руку на сердце и сказать, что мы сразу найдем эти возможности, - сказал Карус. – Это означает, что применение изменений придется немного отложить».

По словам полковника, нельзя исключать, что в будущем году новый порядок будет применяться только в Скаутском батальоне. И все же он заверил, что изменения обязательно появятся в самое ближайшее время.