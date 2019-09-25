Днем в армии, ночью дома: нововведение в Силах обороны

Уже на следующей неделе к несению обязательной воинской повинности в армии приступят тысячи молодых эстонских новобранцев. Служба, которая ждет этих юношей и девушек, может оказаться несколько отличной то той, что мы привыкли видеть, пишет Pärnu Postimees.
В некоторых подразделениях 1-ой пехотной бригады уже опробовали жизненный уклад, при котором из армии можно отлучаться ежедневно. Благодаря хорошему результату такую же систему хотят начать применять намного шире.
Младший сержант Карл Коннапере этим летом стал действующим военнослужащим Скаутского батальона, в котором только недавно закончил срочную службу. Жизненный уклад его подразделения отличался от того, чего ожидали новобранцы. Большая часть 11-месячной службы проходила таким образом, что по окончании рабочего дня солдатам предоставлялась возможность самостоятельно решить, как они будут проводить свободное время. Те, кто жил неподалеку, могли каждый день уходить домой. Те срочники, которые жили далеко, могли, например, отправиться в кино или погулять по городу. «Это была как свободная жизнь, не было ощущения, что ты где-то заперт, - делится воспоминаниями Коннапере. – Конечно, для многих это оказалось большим сюрпризом, что посреди недели ты можешь выходить».
В течение последних двух лет части срочников вменяли в обязанность возвращаться в армию утром. Теперь командиры 1-ой пехотной бригады хотят распространить такой жизненный уклад на всю бригаду. Изменение коснется большей части проходящих обучение подразделений.
Сначала новую систему применили в качестве ведущего проекта в Скаутском батальоне. Поскольку там наряду со срочниками служат и действующие военные, новый порядок обеспечил и тем, и другим равные возможности. В то же время срочникам позволили самостоятельно отвечать за организацию своего свободного времени.
«Если заданий нет, то можно идти, - рассказал командир 1-ой пехотной бригады полковник Вахур Карус, находящийся в подчинении которому пионерский батальон попробовал такой же порядок. – Чтобы посмотреть, как это работает». Он добавил, что основной целью является попытка вновь заставить срочников отвечать за свою службу. Полковник привел пример из своей службы в 1994 году: «Кто обучал срочников? Сержант-срочник. Мы отвечали за тех людей, с которыми ходили на учения: ездили в лесные лагеря, где на 120 человек был один действующий военный. Мы отвечали и учились отвечать. И я считаю, что современные молодые люди хотят отвечать и самостоятельно принимать решение по многих вопросам. Так давайте предоставим им такую возможность!» Карус считает, что молодые люди могут лучше отвечать за свои поступки, чем если они просто будут подчиняться чьим-то приказам.
Бригадный веэбель Рензо Раясте отметил, что данное изменение, это лишь часть крупного плана: «При активном участии бригады срочная служба за несколько лет кардинально изменилась. И будет еще меняться. Если меняется мир вокруг нас, мы не можем сидеть в закрытой коробке, нам нужно идти в ногу с переменами».
И он считает, что программа Скаутского батальона принесла положительные отзывы. Увеличилось желание придерживаться дисциплины, а также, например, уменьшилось количество проблем, связанных с оснащением и обучением. Улучшились показатели по службе. По оценке Раясте, все это произошло именно по той причине, что когда солдат знает, при каких условиях он может попасть вечером домой, он хочет хорошо выполнить свою работу.
Поначалу был и негатив: опаздывали, приходили в часть пьяными. Но молодые люди быстро взяли себя в руки. По словам Каруса, уже на втором году испытаний проблем было намного меньше.
И хотя порядок распространится на всю бригаду, новые принципы не будут распространяться на солдат, проходящих базовый курс и курсы по специальности. Причиной Карус называет интенсивность обучения в данный период: «Это те курсы, на которых с утра до отбоя ты настолько загружен учебой, что такой возможности просто не возникает».
Также по-прежнему будет действовать принцип, что если командиры видят проблемы с дисциплиной, или у кого-то возникают задолженности по обучению, придется смириться с нахождением в части: «Если работа не сделана, придется сделать ее во внерабочее время».
И хотя есть надежда, что уже со следующего года новобранцы смогут гибче организовывать свою жизнь, точное время начала применения системы еще не определено.
«Вопрос не в том, доверяем ли мы солдатам, - сказал командир 1-ой пехотной бригады. – Но мы должны найти решение, как не создать дополнительную нагрузку на действующих военных, которые каждый день должны вручную выписывать увольнительные в город».
Раясте добавил, что сих пор в ходу система, при которой в казармах имеются книги, в которых вручную отмечают перемещение срочников. В военном городке в Тапа проживают более 1000 срочников. Так что технически невозможно, чтобы движение срочников каждый день регистрировали вручную.
Раясте отметил, как видно, все 1000 солдат не стремятся каждый день выходить за пределы части, и новой возможностью пользуются около 100 человек в день. Но нужно быть готовыми ко всему.
Таким образом, сейчас ищут решение, чтобы процесс проходил быстро и для срочников, и для их командиров. «Я не могу положить руку на сердце и сказать, что мы сразу найдем эти возможности, - сказал Карус. – Это означает, что применение изменений придется немного отложить».
По словам полковника, нельзя исключать, что в будущем году новый порядок будет применяться только в Скаутском батальоне. И все же он заверил, что изменения обязательно появятся в самое ближайшее время.
Речь не об экономии на расходах
Когда в 2011 году решили начать отпускать новобранцев на выходные сразу во время прохождения базового курса, проблема возникла там, где ее ждали меньше всего. Общественность пришла к выводу, что это изменение, которое ввели, чтобы сэкономить на расходах. Армия быстро исправила ситуацию: после первой выдачи увольнительных все вернули на круги своя.
В этот раз и полковник Карус, и штабной веэбель Раясте во избежание возникновения спекуляций подчеркнули, что речь не идет о плане сэкономить на расходах на питание. И ужин, и завтрак предусмотрены для тех призывников, которые уходят из части. Так что расходы на питание не сократятся ни на цент, а Карусте заверил, что реальной целью плана является приведение срочной службы в современный вид.