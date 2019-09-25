Фото: красивые площади Эстонии получат премии Союза ландшафтных архитекторов

На премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии в этому году было представлено 17 разноликих проектов. Жюри, в которое вошли ландшафтные архитекторы Мартин Аллик, Кристиан Нигул и Мерле Карро-Калберг, а также урбанист и городской планировщик Кристи Гришаков и архитектор Кая Паэ, отобрали восемь номинантов, четверо из которых будут признаны лауреатами премии. Лауреаты будут объявлены 6 декабря на церемонии награждения.
«Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы „Хорошее общественное пространство“, приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных жителей. Отменная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок уличное пространство – это больше не пустые слова, а дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселках», - охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг.
«Наряду с городскими площадями ничуть не меньшее значение имеют и игровые площадки, мемориальные площади и прочие памятные места. Видно, что города занимаются своим общественным пространством все более последовательно и на основании долгосрочного плана», - добавила Карро-Калберг.
Номинанты Союза ландшафтных архитекторов Эстонии (EMAL) 2019 года:
Лауреаты премии будут обнародованы на торжественной церемонии награждения в сфере архитектуры в пятницу, 6 декабря 2019 года в Тарту в культурном центре Гребеночной фабрики (эст. Kammivabrik). На церемонии награждения Союз ландшафтных архитекторов также отметит лучшие студенческие работы.
Все номинированные работы будут опубликованы на домашней странице архитектурных премий по адресу www.arhitektuuripreemiad.ee в октябре, а также – в издании „Eesti Arhitektuuripreemiad 2019“ в декабре.