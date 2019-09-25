Ср, 25.09.2019
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  • Фото: красивые площади Эстонии получат премии Союза ландшафтных архитекторов

Фото: красивые площади Эстонии получат премии Союза ландшафтных архитекторов

ФОТО: EMAL

На премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии в этому году было представлено 17 разноликих проектов. Жюри, в которое вошли ландшафтные архитекторы Мартин Аллик, Кристиан Нигул и Мерле Карро-Калберг, а также урбанист и городской планировщик Кристи Гришаков и архитектор Кая Паэ, отобрали восемь номинантов, четверо из которых будут признаны лауреатами премии. Лауреаты будут объявлены 6 декабря на церемонии награждения. 

«Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы „Хорошее общественное пространство“, приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных жителей. Отменная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок  уличное пространство – это больше не пустые слова, а дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселках», - охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг. 

«Наряду с городскими площадями ничуть не меньшее значение имеют и игровые площадки, мемориальные площади и прочие памятные места. Видно, что города занимаются своим общественным пространством все более последовательно и на основании долгосрочного плана», - добавила Карро-Калберг. 

Номинанты Союза ландшафтных архитекторов Эстонии (EMAL) 2019 года:

«Балтийский павильон» - единая экспозиция стран Балтии на XV архитектурной биеннале в Венеции в 2016 году – кураторы: Карлис Берзиньш (LV), Юрга Даубарайте (LT), Пятрас Ишора (LT), Она Лозурайтите (LT), Никлавс Паэгле (LV), Дагния Смилга (LV), Йохан Тали (EE), Лайла Зариня (LV) и Йонас Жукаускас (LT).

ФОТО: Ansis Starks

Центральная площадь Валга – авторы: Джанфранко Франки, Кьяра Тези и Реа Сеппинг.

ФОТО: Gunnar Ling

Пространственный эксперимент на центральной площади Пайде – архитектор Эло Кийвет в сотрудничестве с Калле Комиссаров и Кадри Калласте при инициативе Майко Кесккюла. Руководители проекта: Каспар Таммист и Тийт Канне.

ФОТО: Maris Tomba

Мемориальная площадь Лидии Койдулы и Вольдемара Яннсена в Тарту – ландшафтные архитекторы Терье Онг, Керли Ирбо, Эдгар Кааре; архитектор Тыну Лаанемяэ; скульпторы Бруно Кадак и Маре Микоф.

ФОТО: Kiur Kaasik

Эстонский мемориал жертвам коммунизма – архитекторы Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн; архитектор интерьера Тийу Труус; ландшафтный архитектор Лидия Зарудная; скульптор Кирке Кангро. 

ФОТО: Tõnu Tunnel

Площадь свободы в Пярну – архитекторы Ян Сколимовски, Андрус Марк, Майе Рауд.

ФОТО: Päär Keedus

Центральная площадь Пыльва – ландшафтный архитектор Кайе Кулдкепп, архитекторы Хелен Ребане и Эгон Метусала.

ФОТО: Tõnu Tunnel

Детская игровая площадка по адресу Ляэне, 11а в Тарту – ландшафтные архитекторы Мирко Тракс, Карин Бахманн, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талисту, Юхан Теппарт.

ФОТО: Kiur Kaasik

Лауреаты премии будут обнародованы на торжественной церемонии награждения в сфере архитектуры в пятницу, 6 декабря 2019 года в Тарту в культурном центре  Гребеночной фабрики (эст. Kammivabrik). На церемонии награждения Союз ландшафтных архитекторов также отметит лучшие студенческие работы. 

Все номинированные работы будут опубликованы на домашней странице архитектурных премий по адресу www.arhitektuuripreemiad.ee в октябре, а также – в издании „Eesti Arhitektuuripreemiad 2019“ в декабре.

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