Фото: красивые площади Эстонии получат премии Союза ландшафтных архитекторов

«Нынешний год стал годом центральных площадей. Они сооружались как в рамках программы „Хорошее общественное пространство“, приуроченной к столетнему юбилею Эстонской Республики, так и по инициативе самих городов с привлечением местных жителей. Отменная жилая среда, богатая городская жизнь и приятное для прогулок уличное пространство – это больше не пустые слова, а дела, ставшие реальностью. Особенно радует то, что заслуживающие внимания ландшафтная архитектура и уличное пространство сосредоточены не только в крупных городах. В этом году было представлено очень много проектов, реализованных в небольших городах и поселках», - охарактеризовала номинантов этого года ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг.