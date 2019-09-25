Бывший госпрокурор Стевен-Христо Эвестус уходит с поста директора Vaba Lava

Эвестус, приступивший к работе директором Vaba Lava в апреле 2019 года, назвал в качестве причины своего ухода экономические и коммуникативные проблемы, осложнившие передачу дел и работу новой команды, начавшей работу в августе.

«Мы с новой командой работали во имя того, чтобы театральный центр преодолел свои материальные проблемы, о которых давно известно, и окрыленный, выполнял те цели, которые он, по-моему, должен выполнять в качестве открытой площадки. Увы, сегодня приходится констатировать, что мы достигли точки, где достижение поставленных целей больше невозможно», - сказал Эвестус.

По его словам, своеобразный центр перформативных искусств должен дать руководителю полную свободу действий и благоприятную почву для создания новой творческой среды. «Но сегодняшняя запутанная модель управления центром не предоставляет, к сожалению, всем художникам доступ к открытой площадке на равной основе, в связи с чем совету и государству стоит задуматься, с какой целью был создан Vaba Lava, и заняться разработкой новых решений. Я хочу, чтобы мой уход четко сигнализировал о проблеме, которую надо начать решать, что, к сожалению, не в моих руках», - пояснил Эвестус причины своего ухода.

Эвестус ушел с должности госпрокурора в конце прошлого года и в дальнейшем будет вносить свой вклад в деятельность команд CybExer Technologies и MTÜ Korruptsioonivaba Eesti.