«Нам нужно работать эффективнее»: Юри Ратас предупредил об охлаждении экономики Эстонии

По словам Ратаса, нашу экономику ждет определенное охлаждение, которое связано с глобальными тенденциями и уменьшающимися возможностями для экспорта. Однако успех Эстонии зависит в первую очередь от нас самих. «Для более быстрого роста и использования наших возможностей эстонские предприниматели должны работать над повышением производительности и конкурентоспособности, расширяя свою деятельность на целевых рынках, продавая больше и за большие деньги. Напряженная ситуация на рынке рабочей силы вынуждает заниматься инновациями, автоматизировать и дигитализировать рабочие процессы, а снижение спроса – улучшать свои товары и услуги», - сказал премьер-министр.

«Часто новые возможности возникают как раз в процессе решения проблем. В следующем году мы все должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными. В том числе и сектор государственного управления», - добавил он.

В своей речи, носившей название «Бизнес-план государства 2020», Ратас подчеркнул, что государство готово всячески поддерживать инновации. «Правительство хочет стать примером новаторского подхода, сотрудничать с продвинутыми предприятиями и вдохновлять частный сектор на то, чтобы также уделять больше внимания инновациям», - заверил он.

Так, у правительственной комиссии по экономическому развитию в планах на ближайшие полгода обсудить возможность введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предложения по более оптимальной организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержку прикладных исследований, которые проводят предприятия.

В первом квартале следующего года должна быть готова также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства на 2021-2025 год, которая предложит возможности для научных и деловых кругов наилучшим образом объединить усилия. «Это, несомненно, отличный источник потенциального роста и часть бизнес-плана государства», - сказал премьер-министр.

Важную роль в успехе эстонских экспортеров играет и экономическая дипломатия, которой уделено большое внимание в программе развития внешней политики. Рийгикогу должно рассмотреть этот документ еще в этом году.

Еще одной сферой, в которой государство и бизнес должны объединить усилия, является борьба с изменениями климата. «По первоначальным оценкам, достижение климатической нейтральности к 2050 году для Эстонии технически возможно при условии сотрудничества частного, публичного и некоммерческого сектора, и при обдуманных инвестициях в долгосрочной перспективе является прибыльным делом. Объем необходимых инвестиций в настоящее время оценивается примерно в 16,7 миллиарда евро, 12,1 миллиарда из которых приходятся на долю частного сектора», - сказал премьер-министр. Он добавил, что движение в сторону климатической нейтральности в перспективе помимо рабочих мест создает также предпосылки для реорганизации экономики и получения выгоды от проводимых изменений.

Ратас рассказал предпринимателям также об одобренном накануне правительством государственном бюджете на 2020 год и заверил, что коалиция остается верной консервативной бюджетной политике, краеугольным камнем которой является структурный баланс бюджета. В долгосрочной же перспективе увеличить гибкость государственного бюджета должна помочь его ревизия.