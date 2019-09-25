«Нам нужно работать эффективнее»: Юри Ратас предупредил об охлаждении экономики Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас сказал, выступая на 21-й конференции Äriplaan, что эстонская экономика способна расти быстрее, но для этого и предприниматели, и сектор государственного управления должны приложить усилия, чтобы работать эффективнее.
По словам Ратаса, нашу экономику ждет определенное охлаждение, которое связано с глобальными тенденциями и уменьшающимися возможностями для экспорта. Однако успех Эстонии зависит в первую очередь от нас самих. «Для более быстрого роста и использования наших возможностей эстонские предприниматели должны работать над повышением производительности и конкурентоспособности, расширяя свою деятельность на целевых рынках, продавая больше и за большие деньги. Напряженная ситуация на рынке рабочей силы вынуждает заниматься инновациями, автоматизировать и дигитализировать рабочие процессы, а снижение спроса – улучшать свои товары и услуги», - сказал премьер-министр.
«Часто новые возможности возникают как раз в процессе решения проблем. В следующем году мы все должны приложить усилия к тому, чтобы стать более быстрыми, гибкими, эффективными и умными. В том числе и сектор государственного управления», - добавил он.
В своей речи, носившей название «Бизнес-план государства 2020», Ратас подчеркнул, что государство готово всячески поддерживать инновации. «Правительство хочет стать примером новаторского подхода, сотрудничать с продвинутыми предприятиями и вдохновлять частный сектор на то, чтобы также уделять больше внимания инновациям», - заверил он.
Так, у правительственной комиссии по экономическому развитию в планах на ближайшие полгода обсудить возможность введения налоговых льгот для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предложения по более оптимальной организации докторантуры в сфере предпринимательства и поддержку прикладных исследований, которые проводят предприятия.
В первом квартале следующего года должна быть готова также программа развития НИОКР, инноваций и предпринимательства на 2021-2025 год, которая предложит возможности для научных и деловых кругов наилучшим образом объединить усилия. «Это, несомненно, отличный источник потенциального роста и часть бизнес-плана государства», - сказал премьер-министр.
Важную роль в успехе эстонских экспортеров играет и экономическая дипломатия, которой уделено большое внимание в программе развития внешней политики. Рийгикогу должно рассмотреть этот документ еще в этом году.
Еще одной сферой, в которой государство и бизнес должны объединить усилия, является борьба с изменениями климата. «По первоначальным оценкам, достижение климатической нейтральности к 2050 году для Эстонии технически возможно при условии сотрудничества частного, публичного и некоммерческого сектора, и при обдуманных инвестициях в долгосрочной перспективе является прибыльным делом. Объем необходимых инвестиций в настоящее время оценивается примерно в 16,7 миллиарда евро, 12,1 миллиарда из которых приходятся на долю частного сектора», - сказал премьер-министр. Он добавил, что движение в сторону климатической нейтральности в перспективе помимо рабочих мест создает также предпосылки для реорганизации экономики и получения выгоды от проводимых изменений.
Ратас рассказал предпринимателям также об одобренном накануне правительством государственном бюджете на 2020 год и заверил, что коалиция остается верной консервативной бюджетной политике, краеугольным камнем которой является структурный баланс бюджета. В долгосрочной же перспективе увеличить гибкость государственного бюджета должна помочь его ревизия.
«Ревизия даст нам лучший обзор расходов государства и того, насколько хорошо они выполняют свое назначение. Социальные пособия должны достигать нуждающихся, субсидии для предпринимательства – ускорять экономический рост, школьная система – создавать всем людям хорошую стартовую позицию в жизни, инвестиции в инфраструктуру – делать наше передвижение более быстрым и удобным. Если выяснится, что какую-то публичную услугу можно оказывать на лучшем уровне или за меньшие деньги, значит нам необходимо внести нужные изменения. В результате, я надеюсь, мы получим бюджет, который максимально учитывает как наши возможности, так и потребности», - пообещал премьер-министр.