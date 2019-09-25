Фото: в Харьюмаа продается весьма необычный дом

Этот оригинальный двухэтажный дом построен в 2005 году в волости Харку, в красивом, спокойном и зеленом районе. Несмотря на нестандартный внешний вид, дом очень светлый, с большими окнами и открытой планировкой. Также на участке расположены построенные в 2014 году гостевой дом с банным комплексом, а также гараж с мастерской и дровяным сараем. Общая площадь всех строений 270 м2.

ФОТО: KV.EE

Площадь жилого дома - 162 м2. Планировка хорошо продумана: на первом этаже открытая гостиная, кухня, спальня, она же кабинет, просторная белоснежная ванная с туалетом, техническое помещение и гардеробная. В гостиной имеется камин.

На втором этаже, куда ведет деревянная лестница, находятся спальня, туалет и гардеробная. Площадь и планировка второго этажа позволяют устроить там еще одну спальню.

ФОТО: KV.EE

В пользование новому собственнику останется высококачественная кухонная мебель с бытовой техникой (холодильник, посудомоечная машина, плита, духовка, вытяжка), оснащение санузла, а по договоренности в доме могут оставить всю мебель, которая изображена на фотографиях, а также садовые инструменты, включая газонокосилку.

ФОТО: KV.EE

На земельном участке площадью более 4000 м2 разбит настоящий дизайнерский сад с ценными породами деревьев и кустарников. Двор со всех строн окружен забором, что создает ощущение уединенности и безопасности.