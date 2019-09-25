Французские инженеры создали самый мощный аппарат магнитно-резонансной томографии

Инженеры из Франции создали самый мощный аппарат магнитно-резонансной томографии. Как сообщает Meddaily, его работу обеспечивает супермагнит, равный по весу синему киту. Ожидается, что новый аппарат позволит проводить диагностику различных заболеваний на ранней стадии, включая болезни Паркинсона.
Размеры супермагнита, лежащего в основе системы, составляют 5 метров в длину и 5 метров в диаметре. Его масса - 130 тонн (вес синего кита). Столь большие размеры магнита позволяют получать в сотни раз более точные изображения, чем выдают существующие сейчас томографы. По словам разработчиков, первые изображения мозга, сделанные новым томографом, будут получены в конце 2020-го - начале 2021 года.
Кстати, в 2016 году стало известно о том, что в Международном томографическом центре СО РАН запущен уникальный магниторезонансный аппарат с максимально мощным магнитным полем в три тесла. Это был первый в мире полностью цифровой сканер, позволяющий выполнять не только широкого спектра диагностику, но и фундаментальные исследования.
Что важно, данный томограф дает возможность проводить исследования в комфортных для пациента условиях. Он подходит для обследования даже парализованных людей. Новый томограф предоставляет максимально четкую картинку без "шума" и помех. С его помощью неврологи собираются построить"карту мыслительной деятельности, проследив за активностью разных зон мозга.
Помимо исследовательской работы, томограф могут использовать для сканирования всего тела с целью диагностики онкологических заболеваний, проведения магниторезонансной спектроскопии для определения химического состава тканей, применения методов неинвазивной ангиографии сосудистого русла.