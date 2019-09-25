Французские инженеры создали самый мощный аппарат магнитно-резонансной томографии

Размеры супермагнита, лежащего в основе системы, составляют 5 метров в длину и 5 метров в диаметре. Его масса - 130 тонн (вес синего кита). Столь большие размеры магнита позволяют получать в сотни раз более точные изображения, чем выдают существующие сейчас томографы. По словам разработчиков, первые изображения мозга, сделанные новым томографом, будут получены в конце 2020-го - начале 2021 года.

Кстати, в 2016 году стало известно о том, что в Международном томографическом центре СО РАН запущен уникальный магниторезонансный аппарат с максимально мощным магнитным полем в три тесла. Это был первый в мире полностью цифровой сканер, позволяющий выполнять не только широкого спектра диагностику, но и фундаментальные исследования.

Что важно, данный томограф дает возможность проводить исследования в комфортных для пациента условиях. Он подходит для обследования даже парализованных людей. Новый томограф предоставляет максимально четкую картинку без "шума" и помех. С его помощью неврологи собираются построить"карту мыслительной деятельности, проследив за активностью разных зон мозга.