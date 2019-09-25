В Эстонии открылся интернет-магазин «Сумасшедших дней»

Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» www.crazydays.com предлагает возможность ознакомиться с ассортиментом и сделать предварительный выбор уже с 25 сентября – т.е. за неделю до официального старта кампании. Покупки в онлайн-магазине можно делать с семи часов утра 2 октября до начала 7 октября.

По словам директора универмага Stockmann Марге Тюрнер, благодаря онлайн-магазину для жителей Эстонии существенно расширится ассортимент товаров кампании «Сумасшедшие дни».

«До сих пор именно физический размер универмага определял, сколько товаров мы можем выставить на прилавки во время «Сумасшедших дней», но теперь в онлайн-магазине выбор гораздо шире и сравним с ассортиментом, который доступен в Финляндии. Жителям Эстонии теперь предлагается заметно больше торговых марок и товаров по отличным ценам практически во всех категориях. Наиболее популярные товары распродаются за считанные минуты», - сказала Тюрнер.

Ассортимент кампании «Сумасшедшие дни» пополнился такими модными брендами, как Escada Sport, Marimekko, Sand Copenhagen, Minimum, Moss Copenhagen, Tiger of Sweden, Becksöndergaard, Balmuir, Oscar Jacobson и т.д. Качественную детскую одежду предлагают бренды Gugguu, Molo, Calvin Klein, Didriksons и другие. Кроме того, онлайн-магазин предлагает жителям Эстонии по отличным ценам широкий выбор спортивной одежды таких брендов, как Casall, Helly Hansen, Jack Wolfskin, Under Armour и Tommy Sport, а также множество скандинавских бытовых товаров и предметов интерьера.

«Stockmann стремится быть там, где находятся наши клиенты. Многие из них живут в Таллинне, но далеко не все. Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» – хороший пример нашего желания идти в ногу со временем и предлагать качественные товары не только в столице, но по повсюду в Эстонии», - добавила Тюрнер.

Открывающийся интернет-универмаг «Сумасшедших дней» представляет собой международный онлайн-магазин, доставляющий товары по всей Эстонии. Заказы в нем можно размещать в течение всей кампании, а доставка осуществляется в почтовые автоматы Itella и Omniva, либо в почтовые пункты Cargobus. Срок возврата заказанных товаров составляет 30 дней вместо обычных 14.