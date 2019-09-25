Март Сейм получил золотую медаль дисквалифицированного за допинг россиянина

Изначально Сейм завоевал в Таиланде серебрянную медаль в категории сверхтяжей в толчковом упражнении, показав результат 248 килограмм. Первое место четыре года назад завоевал россиянин Алексей Ловчев, установивший в своих попытках мировой рекорд в толчке. Позднее Ловчева поймали на допинге и титул чемпиона мира в абсолютном зачете перешел к грузину Лаше Талахадзе. Титул чемпиона мира в толчке после дисквалификации Ловчева, а вместе с ним и медаль сегодня получил Март Сейм.