Концерн Daimler AG оштрафовали почти на миллиард евро за манипуляции с данными по выбросам

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз ведомства, штраф был наложен за нарушения, касающиеся отклонений от регуляторных требований, обнаруженных в ряде автомобилей Daimler-Benz. Ранее концерну пришлось отозвать 280 тыс. автомобилей в Германии, на которых было установлено занижающее показатели выбросов ПО.

Представители Daimler AG сообщили, что компания не станет обжаловать решение прокуратуры. Это означает, что дело об административном нарушении в отношении Daimler закрыто. Также в компании отметили, что штраф не скажется на ее финансовых показателях за третий квартал, однако акции Daimler на торгах во вторник подешевели примерно на 1%.

Напомним, в апреле Еврокомиссия предъявила обвинения в картельном сговоре немецким автоконцернам BMW, Daimler и Volkswagen. Как говорилось в сообщении регулятора, начатое в прошлом году расследование показало, что компании с 2006 по 2014 годы сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей. Автопроизводители нарушали антимонопольное законодательство ЕС, координируя между собой технические стандарты для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду. В частности, речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтрах улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF).