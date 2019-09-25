Скрытые сокровища эстонской недвижимости, или во что стоит инвестировать

Скупка недвижимости и ее сдача внаем вновь стала национальным видом спорта, однако высокие цены в Таллинне и Тарту уже для многих не по карману. Именно по этой причине идут активные поиски более дешевых развивающихся регионов, в которых стоимость недвижимости еще не взлетела до потолка, и которые в то же время обладают всеми предпосылками для превращения в достаточно привлекательную среду проживания. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил ряд мест в Харьюмаа, представляющих наибольший интерес, к которым стоит присмотреться.

Куусалу

Слившиеся поселки Куусалу и Кийу расположены от Таллинна на расстоянии всего лишь получасовой поездки на автомобиле. В Куусалу имеется все необходимое для жизни, начиная с семейного врача и библиотеки и заканчивая гимназией и бассейном. Несмотря на то, что он расположен на расстоянии почти 50-ти километров от Таллинна, его все же можно назвать регионом с очень высоким потенциалом развития, поскольку обновленное Петербургское шоссе позволяет очень быстро добраться до столицы. Кстати, хотя в Куусалу-Кийу и нет мультиплекс-кинотеатра в его классическом виде, местное недоходное объединение проводит в поселке даже вечера кино!

Арукюла

Самым большим преимуществом поселка Арукюла является сверхбыстрое сообщение с центром Таллинна. Поездка на поезде до Балтийского вокзала занимает всего 25 минут, а до станции Юлемисте – только 16 минут. В главном поселке волости Раазику есть все, что должно быть в волостном центре, в том числе даже своя певческая эстрада. Хотя в идиллическом Арукюла и нет гимназии, большинство окончивших местную основную школу детей учатся в Юриской гимназии, расположенной в нескольких километрах от поселка. Арукюла исторически является частью Юриского кихельконда, и эти тесно связанные между собой поселки соединяет также маршрутный автобус. Совсем недавно в Арукюла было построено несколько многоквартирных домов, все жилые площади в которых на сегодняшний день уже проданы. В данном случае речь идет о самом дорогом поселке из этого списка.

Кийза

Бывший дачный поселок постепенно превратился в крупный район жилых домов. Кийза вместе с прилегающими деревнями-спутниками Рообука и Куртна, а также поселком Аэспа, за последние годы прошел значительный путь. Железнодорожные станции, образцовое автобусное сообщение, магазины, аптека и новейший народный дом удовлетворяют первоочередные потребности всех жителей. Хотя в Кийза нет школы, школьный автобус доставляет детей как в расположенный в Куртна детский сад-основную школу, так и в Сакускую гимназию. Жилой фонд в Кийза, Рообука и Аэспа состоит преимущественно из частных домов, перестроенных из дач, но в Куртна есть и квартиры, хотя на продажу они выставляются крайне редко.

Эмари

Безусловно, самый большой сюрприз в этом списке. Эмари, вероятно, один из самых безопасных регионов Эстонии, поскольку ни один негодяй не рискнет померяться силами с получившими боевую выучку военнослужащими или украсть что-либо у них за спиной. По аналогии с Тапа спрос на услуги сектора обслуживания здесь стремительно вырос. До тех пор, пока Эстония является членом НАТО, авиабаза в Эмари никуда не исчезнет вместе с высокооплачиваемыми военнослужащими иностранных государств, и в будущем некогда полузаброшенный поселок, непременно, станет приятным местом для жизни с достойными центрами досуга и обслуживания.