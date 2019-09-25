Смерть Айвара Рехе ошеломила его знакомых

Сыэрд и Рехе работали вместе в 2002-2003 годах, когда первый руководил Налоговым департаментом, а второй Таможенным департаментом, пишет Postimees. «С того периода могу вспомнить хорошую совместную работу. Вместе вывели Налогово-таможенный департамент на абсолютно новый уровень и уже тогда в глаза бросалось, что Рехе чрезвычайно трудолюбив, вежлив и солиден», - говорит Сыэрд.

Он сталкивался с Рехе и позже. В 2005 году, когда Сыэрд был министром финансов, а Рехе – гендиректором Налогово-таможенного департамента. «Вновь у нас было хорошее сотрудничество, Рехе был трудоголиком. Тут он ушел руководить банком Danske».

Дальше Сыэрд уже редко сталкивался с Рехе, только на некоторых конференциях или мероприятиях.

Предприниматель Индрек Нейвельт принял звонок журналиста, но не смог дать комментарий. «Я сейчас не могу...», - произнес Нейвельт. Во время, когда полиция и добровольцы активно искали Рехе, на фотографиях с поиском можно увидеть, что и Нейвельт был возле дома Рехе.

Также бывший руководитель Swedbank Роберт Китт не захотел почтить память Рехе через СМИ.

Владелец Bigbank Парвель Пруунсильд подтвердил слова Сыэрда, что Рехе был трудолюбивым, честным и заслуживающим доверия человеком. «Он был одним из самых больших трудоголиков, с которыми я работал. Это знают все, кто с ним сталкивался», - добавил он.