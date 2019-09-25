Количество выделенных разведке денег увеличится как минимум на восемь миллионов евро

В пояснительной записке к бюджету имеется скупая информация о программе разведки и предупреждения, о которой известно лишь то, что бюджет программы составляет 53,407 миллиона евро, передал портал новостей ERR.

«Информация о цели, принципах оценки и целевых уровнях, а также важнейших работ программы разведки и предупреждений имеют ограничение к доступу», - указано в пояснительной записке.

Пресс-секретарь Министерства обороны Карин Кивипыльд сказала, что учитывая произведенные в течение года бюджетные изменения, в этом году для программы было выделено более 45 миллионов евро.