Картина дня: Айвар Рехе найден мертвым, новые методы борьбы с лихачами и проблемы с гастарбайтерами

Найден труп Айвара Рехе

Департамент полиции и погранохраны подтвердил, что в Таллинне было найдено тело бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. По сведениям Postimees, труп был обнаружен в его собственному саду и все указывает на самоубийство. Читать далее...

Смерть Айвара Рехе ошеломила его знакомых

«Чрезвычайно трудолюбивый, вежливый и солидный», - вспоминает о найденном сегодня мертвым Айваре Рехе бывший гендиректор Налогового департамента Айвар Сыэрд.

Время или деньги: нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому

Водители считают создание помех для дорожного потока более серьезной проблемой, чем превышение скорости. Читать далее...

Цена призыва к порядку: две пули в голову и пожизненная слепота

Первый вечер августа 2018 года. Стоит жара – в 22 часа около 20 градусов, 35-летний Артем Кременский пытается уснуть в своей квартире неподалеку от моста Мустакиви в Ласнамяэ и открывает окна, чтобы хоть как-то стало прохладнее. Читать далее...

Евгений Осиновский: представленный правительством законопроект по гражданству является издевательством

По словам социал-демократа Евгения Осиновского, представленный правительством законопроект не поможет стать гражданами Эстонии более чем 1500 детей, для которых он, казалось бы, и был разработан. Читать далее...

Фото: приехавшие в Таллинн граждане Украины стали головной болью МуПо

У инспекторов МуПо в последнее время возникает много проблем с гражданами Украины. Читать далее...

Рейтинги: рост поддержки Центристской партии приостановился

Партия реформ продолжает лидировать в рейтинге со значительным отрывом, а рост поддержки центристов, наблюдавшийся на протяжении последних шести недель, замедиллся. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Днем в армии, ночью дома: нововведение в Силах обороны

Уже на следующей неделе к несению обязательной воинской повинности в армии приступят тысячи молодых эстонских новобранцев. Служба, которая ждет этих юношей и девушек, может оказаться несколько отличной то той, что мы привыкли видеть. Читать далее...

Руководитель Maxima: Lidl цены не снизит

Новый руководитель эстонского отделения Maxima Эдвинас Волкас рассказал, что приход немецкой сети дешевых магазинов Lidl не съест никого на розничном рынке Эстонии и не внесет существенных изменений в уровень цен, поскольку эстонцы предпочитают отечественные товары заграничным. Читать далее...

Департамент: мошенники пытаются проникнуть в дома под видом спасателей-инспекторов

Спасательный департамент получил сообщения о мужчине, проникшем в дом к пожилым людям в волости Вяйке-Маарья в Симуна, представившись проверяющим пожаробезопасность. Читать далее...

"Очевидец": продукция фирмы M.V. Wool заразила листериозом двух эстонцев, которые позднее умерли

Из-за продукции эстонского рыбного завода M. V. Wool, содержащей бактерию Listeria monocytogenes, в Эстонии заразились девять человек, два из которых скончались. Читать далее...

Таллиннская больница должна будет выплатить уволенному сотруднику 20 000 евро

Бывший технический директор Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милли оспорил свое увольнение и в суде первой инстанции добился над экс-работодателем победы. Читать далее...

Продавцы столичных квартир завышают цену на пятьдесят процентов