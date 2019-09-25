В сборной Германии разразился скандал

«Прежде чем подобное произойдет, мы перестанем отпускать игроков в национальную сборную.

Мы никогда не примем подобные перемены. Лев услышит наши слова», – цитирует Хенесса Spox.com со ссылкой на Sport Bild.

На этой неделе появилась информация, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген выйдет в старте сборной Германии в одном из двух ближайших матчей.