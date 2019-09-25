Ср, 25.09.2019
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Изменения в законе: желающие получить эстонское гражданство школьники будут избавлены от лишних экзаменов

Паспорт Эстонии.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В парламенте сегодня прошел первое чтение законопроект о внесении изменений в Закон о гражданстве и в Закон об основной школе и гимназии. Законопроект предполагает в том числе создание более гибких условий получения эстонского гражданства выпускниками основных школ.

Согласно законопроекту, учащиеся, не являющиеся гражданами Эстонии, смогут ходатайствовать о получении эстонского гражданства в случае успешной сдачи теста по эстонскому языку, теста на знание Конституции ЭР и основ граждановедения.  

По словам депутата Рийгикогу и члена парламентской комиссии по культуре Михаила Стальнухина, благодаря данной инициативе, тест по эстонскому языку в выпускном классе основной школы будет фактически приравнен к экзамену на гражданство.  

«Таким образом, молодые люди, желающие получить гражданство Эстонии, не должны будут сдавать повторных экзаменов, что существенно упростит для них всю процедуру получения эстонского паспорта», - сказал Стальнухин.

«Принятие этого, а также прошедшего вчера первое чтение законопроекта, предполагающего предоставление гражданства детям неграждан в упрощенном порядке, в значительной степени поможет решению проблемы серых паспортов в Эстонии», - добавил он.

Законопроект на прошлой неделе обсудили в комиссии по культуре Рийгикогу. В течение десяти дней после того, как законопроект прошел первое чтение в парламенте, члены Рийгикогу могут предлагать поправки к закону, после чего законопроект отправится на второе чтение.

В понедельник в парламенте состоялось первое чтение законопроекта, предусматривающего предоставление в упрощенном порядке гражданства Эстонии детям, чьи родители проживали в стране на момент восстановления независимости. Сегодяшний законопроект стал вторым по счету за короткое время, направленным на сокращение числа серопаспортников за счет выдачи им эстонского гражданства.

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