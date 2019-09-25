Изменения в законе: желающие получить эстонское гражданство школьники будут избавлены от лишних экзаменов

Согласно законопроекту, учащиеся, не являющиеся гражданами Эстонии, смогут ходатайствовать о получении эстонского гражданства в случае успешной сдачи теста по эстонскому языку, теста на знание Конституции ЭР и основ граждановедения.

По словам депутата Рийгикогу и члена парламентской комиссии по культуре Михаила Стальнухина, благодаря данной инициативе, тест по эстонскому языку в выпускном классе основной школы будет фактически приравнен к экзамену на гражданство.

«Таким образом, молодые люди, желающие получить гражданство Эстонии, не должны будут сдавать повторных экзаменов, что существенно упростит для них всю процедуру получения эстонского паспорта», - сказал Стальнухин.

«Принятие этого, а также прошедшего вчера первое чтение законопроекта, предполагающего предоставление гражданства детям неграждан в упрощенном порядке, в значительной степени поможет решению проблемы серых паспортов в Эстонии», - добавил он.

Законопроект на прошлой неделе обсудили в комиссии по культуре Рийгикогу. В течение десяти дней после того, как законопроект прошел первое чтение в парламенте, члены Рийгикогу могут предлагать поправки к закону, после чего законопроект отправится на второе чтение.