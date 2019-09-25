Действительно ли большая часть аптек в Эстонии оказалась под угрозой закрытия?

Аптечная реформа - тема сложная и подогревающая страсти. С одной стороны ее поддерживают Министерство социальных дел, Эстонская палата провизоров и Эстонский союз аптекарей, с другой стороны - против выступает поддерживающая аптечные сети Эстонская аптечная ассоциация.

Когда Госконтроль взялся за вопрос аптек, по результатам аудита 2012 года оказалось, что весь рынок лекарств в Эстонии по сути прибрали к рукам две большие оптовые фирмы Tamro и Magnum, а также то, что в сфере влияния двух этих компаний находится 81% аптек.

В результате реформы поправки к Закону о лекарственных средствах вступят в силу 1 апреля 2020 года. Они предусматривают, что оптовый и розничный продавцы должны быть разделены, что мажоритарным владельцем аптеки должен быть провизор и что у обычных аптек не может быть филиалов в городах с населением более 4000 жителей.

Поправки призваны усилить роль провизоров в системе здравоохранения, обеспечить профессиональное развитие аптечной службы и снизить влияние коммерческих интересов.

В Валгамаа всего три отвечающих требованиям аптеки

Эстонская аптечная ассоциация, которая, по оценке Министерства социальных дел, сеет ненужную панику, недавно указала, что более 330 из 494 аптек в Эстонии не соответствуют требованиям реформы.

Им, по словам представителей ассоциации, грозит закрытие, и в большом количестве аптек уже вывешены календари, считающие дни до закрытия с целью заблаговременного информирования посетителей о том, что с 1 апреля следующего года пациенты больше не смогут покупать лекарства в привычном месте.

Согласно данным Департамента лекарств, в настоящее время в Выруском уезде требованиям реформы отвечают пять аптек из тринадцати, и у одной из них действительно собственником является провизор, хотя документация все еще нуждается в приведении в порядок. В Валгаском уезде и вовсе требованиям отвечают только три аптеки из тринадцати. Лучше всего дела обстоят в Пыльваском уезде, где требованиям отвечают восемь и не отвечают шесть аптек, а в одном случае необходимо небольшое перераспределение долей.

Большинство аптек входят в крупные сети, такие как Südameapteek, Apotheka, Benu и Euroapteek, а они в свою очередь принадлежат крупным фирмам. К апрелю владельцами должны стать провизоры, но найти достаточное количество провизоров, проявляющих к этому реальный интерес, не так легко.

Действующее при Валгаской больнице паевое товарищество Valga Haigla Apteek OÜ на данный момент входит в число тех, кто с апреля не будет отвечать требованиям.

Аптека принадлежит фонду Terve Valgamaa, который, в свою очередь - Валгаской больнице, хотя аптека является партнером сети Benu и использует в торговле ее торговый знак. Заведующая аптекой Элле Сепп верит, что закрытие им не угрожает. "Конечно, ее не закроют. Я не верю, что люди останутся без лекарств".

Цена играет определяющую роль