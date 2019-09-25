Действительно ли большинство аптек в Эстонии оказалось под угрозой закрытия?

Если по всей Эстонии примерно 330 аптек не соответствуют вступающим весной в силу требованиям аптечной реформы, то в Пылвамаа, Валгамаа и Вырума из 40 действующих там аптек требованиям не отвечают 22, то есть больше половины, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Аптечная реформа - тема сложная и подогревающая страсти. С одной стороны ее поддерживают Министерство социальных дел, Эстонская палата провизоров и Эстонский союз аптекарей, с другой стороны - против выступает поддерживающая аптечные сети Эстонская аптечная ассоциация.
Когда Госконтроль взялся за тему аптек, по результатам аудита 2012 года оказалось, что весь рынок лекарств в Эстонии по сути прибрали к рукам две большие оптовые фирмы Tamro и Magnum, а также то, что в сфере влияния двух этих компаний находится 81% аптек.
В результате реформы поправки к Закону о лекарственных средствах вступят в силу 1 апреля 2020 года. Они предусматривают, что оптовый и розничный продавцы должны быть разделены, что мажоритарным владельцем аптеки должен быть провизор и что у обычных аптек не может быть филиалов в городах с населением более 4000 жителей.
Поправки призваны усилить роль провизоров в системе здравоохранения, обеспечить профессиональное развитие аптечной службы и снизить влияние коммерческих интересов.
В Валгамаа всего три отвечающих требованиям аптеки
Эстонская аптечная ассоциация, которая, по оценке Министерства социальных дел, сеет ненужную панику, недавно указала, что более 330 из 494 аптек в Эстонии не соответствуют требованиям реформы.
Им, по словам представителей ассоциации, грозит закрытие, и в большомколичестве аптек уже вывешены календари, считающие дни до закрытия с целью заблаговременного информирования посетителей о том, что с 1 апреля следующего года пациенты больше не смогут покупать лекарства в привычном месте.
Согласно данным Департамента лекарств, в настоящее время в Выруском уезде требованиям реформы отвечают пять аптек из тринадцати, и у одной из них действительно собственником является провизор, хотя документация все еще нуждается в приведении в порядок. В Валгаском уезде и вовсе требованиям отвечают только три аптеки из тринадцати. Лучше всего дела обстоят в Пылваском уезде, где требованиям отвечают восемь и не отвечают - шесть аптек, а в одном случае необходимо небольшое перераспределение долей.
Большинство аптек входят в крупные сети, такие как Südameapteek, Apotheka, Benu и Euroapteek, а они в свою очередь принадлежат крупным фирмам. К апрелю владельцами должны стать провизоры, но найти достаточное количество провизоров, проявляющих реальный интерес, не так легко.
Действующее при Валгаской больнице паевое товарищество Valga Haigla Apteek OÜ на данный момент входит в число тех, кто с апреля не будет отвечать требованиям.
Аптека принадлежит фонду Terve Valgamaa, который, в свою очередь - Валгаской больнице, хотя аптека является партнером сети Benu и использует в торговле ее торговый знак. Заведующая аптекой Элле Сепп верит, что закрытие им не угрожает. "Конечно, ее не закроют. Я не верю, что люди останутся без лекарств".
Цена играет определяющую роль
По словам Cепп, в нынешней организации работы нет ничего плохого; себя она называет «нейтральной» по отношению к реформе. Серьезной же проблемой она считает нехватку провизоров в стране. Она добавила, что у фармацевтов есть желание управлять аптеками.
Сепп не боится, что это повлечет за собой инициатиу по повышению цен, поскольку аптека до сих пор не принадлежала крупной сети и всегда следила за тем, чтобы цена была доступной для жителей Валги.
На вопрос, готова ли она купить больничную аптеку, Сепп не ответила ни положительно, ни отрицательно. "Я подумаю над этим, и если аптека будет выставлена на продажу, там будет видно. Зависит от цены: до выхода на пенсию нужно вернуть вложения", - отметила она.
Цена, по мнению Сепп, будет играть решающую роль, но какой она может быть, пока неизвестно.
Руководитель Валгаской больницы Маргус Ульст сказал, что этот вопрос обсуждался на заседании правления больницы. В частности, обдумывалось, продавать ли все доли или только 51 процент. Также возможен и вариант с закрытием аптеки.
Какова ее цена, затрудняются сказать и в больнице, поскольку оценки варьируются. "Департамент лекарств говорит, что цена равна прибыли за 4 года, палата провизоров говорит, что за 5-7 лет. Какова реальная рыночная цена, не знает никто", - добавил Ульст.
При том, что в последние годы доход аптеки Валгаской больницы составлял 20 000 - 30 000 евро, цена может составить 100 000 или даже больше.
Надежда на диалог
В Южной Эстонии есть три магазина сети Euroapteek, не соответствующих требованиям. Провизор Кристина Сепп, возглавляющая в сети кадров сети, выразила надежду, что государство все же вступит в диалог с аптеками. По ее словам, массовое закрытие аптек является реальной угрозой, при этом запасного плана ни у кого тоже нет.
По словам Тийны Ансип, руководителя по коммуникациям концерна Magnum, которому принадлежит аптечная сеть Apotheka, неясно, на какую проблему нацелена реформа, поскольку качество аптечных услуг в Эстонии, согласно исследованиям, находится на очень высоком уровне.
Председатель правления владеющей сетью Südameapteek компании Pharma Holding OÜ Ристо Лаур сказал, что ответить на вопрос, действительно ли так много аптек закроется, довольно сложно.
Председатель правления Эстонской палаты фармацевтов Карин Аламаа-Аас сказала, что для беспокойства о снижении доступности лекарств нет причин. При этом она считает, что снижение числа аптек в городах - это даже неплохо: "У нас местами слишком много аптек, что привело к жуткой нехватке рабочей силы, и в конечном итоге мы не можем предлагать хорошую услугу".
300 с лишним аптек, по ее словам, точно не закроются. "Возможно, будет на 50 меньше, но я искренне надеюсь, что мы достигнем соглашений с владельцами крупных аптек", - сказала она.