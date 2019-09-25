Парадокс: что дешевле - купить квартиру или жить в съемной

Цены растут быстро в каждом секторе экономики. Но доходы людей также неуклонно увеличиваются, а низкие процентные ставки являются хорошим аргументом для покупки жилья вместо съемной квартиры. Не правда ли, лучше платить за свою собственность?

Предположим, что вы купили новую квартиру за 100 000 евро с обычной ежемесячной выплатой по кредиту в размере 300-350 евро. Аренда точно такой же квартиры обойдется вам уже в 500 евро в месяц.

Высокий спрос на съемные квартир в долгосрочной перспективе будет стабилен, а значит, и уровень их цен останется высоким. Кроме того, действия Европейского центробанка по поддержанию низких процентных ставок, а также повышение инфляции будут стимулировать покупку недвижимости.