Парадокс: что дешевле - купить квартиру или жить в съемной

Высокие цены на съемное жилье стимулируют покупку собственной недвижимости несмотря на то, что цены покупки квартир также продолжают расти. Если сравнить ежемесячную выплату по кредиту с ежемесячной платой за наем одинаковых квартир в одном районе, то арендная плата может оказаться на 200 евро больше, пишет маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон.
Цены растут быстро в каждом секторе экономики. Но доходы людей также неуклонно увеличиваются, а низкие процентные ставки являются хорошим аргументом для покупки жилья вместо съемной квартиры. Не правда ли, лучше платить за свою собственность?
Предположим, что вы купили новую квартиру за 100 000 евро с обычной ежемесячной выплатой по кредиту в размере 300-350 евро. Аренда точно такой же квартиры обойдется вам уже в 500 евро в месяц.
Высокий спрос на съемные квартир в долгосрочной перспективе будет стабилен, а значит, и уровень их цен останется высоким. Кроме того, действия Европейского центробанка по поддержанию низких процентных ставок, а также повышение инфляции будут стимулировать покупку недвижимости.
Конечно, это не означает, что проживание в съемной квартире станет считаться крайне непопулярным, а трата денег на аренду – бессмысленной. Наоборот, аренда как стиль жизни или как единственный возможный выбор остается актуальным вариантом для многих. Я, в свою очередь, рекомендую, прежде чем принимать решение о кредите, тщательно все обдумать и, конечно же, стараться жить по средствам.