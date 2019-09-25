Когда боксеры дерутся - бронежилет не поможет: российские спортсмены устроили дебош на чемпионате мира

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле. Между некоторыми из них завязалась драка. Во время вечеринки собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.
Сообщается, что боксеры угрожали сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов сообщил, что он бывший боец спецназа ФСБ.
"Братух, когда боксеры дерутся, – бронежилет не поможет, я как член Федерации бокса России тебе это говорю!"— baza (@bazabazon) September 25, 2019
Мы публикуем видео из холла отеля "Хайят", где члены российской Федерации бокса устроили шумную вечеринку, переросшую в конфликт. Видео снял один из участников скандала. pic.twitter.com/FhdUlY5gbF