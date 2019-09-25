Когда боксеры дерутся - бронежилет не поможет: российские спортсмены устроили дебош на чемпионате мира

"Братух, когда боксеры дерутся, – бронежилет не поможет, я как член Федерации бокса России тебе это говорю!"



Мы публикуем видео из холла отеля "Хайят", где члены российской Федерации бокса устроили шумную вечеринку, переросшую в конфликт. Видео снял один из участников скандала. pic.twitter.com/FhdUlY5gbF