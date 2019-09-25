Грета Тунберг: Почему весь мир горячо обсуждает выступление 16-летней школьницы на саммите ООН?

В августе 2018-го, накануне нового учебного года, шведская школьница Грета Тунберг начала необычный одиночный протест. Вместо посещения школьных занятий она каждый день приходила под стены здания шведского парламента в Стокгольме с плакатом «Школьная забастовка за климат».

На тот момент Грете было 15 лет. Несколькими месяцами ранее она вошла в число победителей конкурса статей о борьбе с климатическими изменениями, который организовала популярная шведская газета Svenska Dagbladet. «Я делаю это, потому что вы, взрослые, загадили мое будущее», — было написано на листовках, которые раздавала школьница.

Изначально Тунберг планировала продолжать свою «школьную» забастовку несколько недель — вплоть до парламентских выборов в Швеции в сентябре 2018-го. Так она надеялась добиться от будущих парламентариев и правительства страны максимального снижения выбросов углекислого газа, в том числе в соответствии с Парижским климатическим соглашением. После выборов Тунберг протестовала лишь по пятницам.

Однако ее забастовка привлекла огромное внимание поначалу соцсетей, а затем и мировой прессы. Этот интерес подогревал спорный характер протеста — мир дискутировал о том, что важнее для школьников: публично декларировать свою позицию или же исправно посещать занятия.

Тем временем вслед за инициативой Тунберг школьники и студенты во многих странах мира стали проводит «климатические» протесты по пятницам (Fridays for Future) — массовые шествия в десятках крупных городов. К концу 2018 года такие акции прошли как минимум в 270 городах, в них приняли участие десятки тысяч молодых людей, писала The Guardian.

Так имя Тунберг стало известно всей планете. За последний год она выступила со своими призывами начать немедленную борьбу за сохранение климата на многих международных форумах. Юная шведская активистка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, обсуждала свои идеи с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге, оказалась на обложке журнала Time.

У Тунберг появилось и немало критиков. Швейцарская Tages-Anzeiger писала: «Восторг по поводу Греты Тунберг представляет собой оборотную сторону популизма а-ля Трамп: оба этих феномена основаны на недоверии существующим элитам». А один из авторов британской The Spectator указывал на неоправданный культ активистки, отмечая, что «для общества и для самой Тунберг было бы лучше, если бы мы, наконец, закончили носиться с этими детскими страшилками и вернулись в рамки разумной дискуссии».

Все публичные речи девушки имеют эмоциональную особенность. У Греты Тунберг с детства диагностирован синдром Аспергера — специфическое расстройство аутистического спектра, с проявлениями которого родители активистки связывают ее принципиальность и категоричность.