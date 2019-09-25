Грета Тунберг: Почему весь мир горячо обсуждает выступление 16-летней школьницы на саммите ООН?

В понедельник, 23 сентября, на саммите ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью выступила Грета Тунберг — 16-летняя активистка из Швеции, получившая мировую известность из-за борьбы с изменениями климата. Теперь о ее новой речи спорит весь мир.
В августе 2018-го, накануне нового учебного года, шведская школьница Грета Тунберг начала необычный одиночный протест. Вместо посещения школьных занятий она каждый день приходила под стены здания шведского парламента в Стокгольме с плакатом «Школьная забастовка за климат».
На тот момент Грете было 15 лет. Несколькими месяцами ранее она вошла в число победителей конкурса статей о борьбе с климатическими изменениями, который организовала популярная шведская газета Svenska Dagbladet. «Я делаю это, потому что вы, взрослые, загадили мое будущее», — было написано на листовках, которые раздавала школьница.
Изначально Тунберг планировала продолжать свою «школьную» забастовку несколько недель — вплоть до парламентских выборов в Швеции в сентябре 2018-го. Так она надеялась добиться от будущих парламентариев и правительства страны максимального снижения выбросов углекислого газа, в том числе в соответствии с Парижским климатическим соглашением. После выборов Тунберг протестовала лишь по пятницам.
Однако ее забастовка привлекла огромное внимание поначалу соцсетей, а затем и мировой прессы. Этот интерес подогревал спорный характер протеста — мир дискутировал о том, что важнее для школьников: публично декларировать свою позицию или же исправно посещать занятия.
Тем временем вслед за инициативой Тунберг школьники и студенты во многих странах мира стали проводит «климатические» протесты по пятницам (Fridays for Future) — массовые шествия в десятках крупных городов. К концу 2018 года такие акции прошли как минимум в 270 городах, в них приняли участие десятки тысяч молодых людей, писала The Guardian.
Так имя Тунберг стало известно всей планете. За последний год она выступила со своими призывами начать немедленную борьбу за сохранение климата на многих международных форумах. Юная шведская активистка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, обсуждала свои идеи с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге, оказалась на обложке журнала Time.
У Тунберг появилось и немало критиков. Швейцарская Tages-Anzeiger писала: «Восторг по поводу Греты Тунберг представляет собой оборотную сторону популизма а-ля Трамп: оба этих феномена основаны на недоверии существующим элитам». А один из авторов британской The Spectator указывал на неоправданный культ активистки, отмечая, что «для общества и для самой Тунберг было бы лучше, если бы мы, наконец, закончили носиться с этими детскими страшилками и вернулись в рамки разумной дискуссии».
Все публичные речи девушки имеют эмоциональную особенность. У Греты Тунберг с детства диагностирован синдром Аспергера — специфическое расстройство аутистического спектра, с проявлениями которого родители активистки связывают ее принципиальность и категоричность.
В своих выступлениях Тунберг редко улыбается и резко критикует слушающую ее публику. Она упрекает сильных мира за бездействие и показное внимание к воззваниям молодежи вместо срочных эффективных мер по защите климата. «Я не хочу, чтобы вы слушали меня — я хочу, чтобы вы прислушались к ученым», — заявила она американским конгрессменам в сентябре 2019-го. А выступая перед европарламентариями ранее, раскритиковала их за «три срочных саммита из-за Brexit и ноль срочных саммитов из-за разрушения климата и окружающей среды».
О чем она заявила в своей речи в ООН
Новая речь Тунберг на саммите ООН по борьбе с климатическими изменениями и вовсе стала знаковой.
Само ее путешествие из Европы в США изначально привлекло множество внимания. Тунберг давно отказалась от перелетов из-за своих убеждений. Она критикует самолеты за слишком большой «углеродный след». Поэтому в Америку 16-летняя шведка отправилась вместе с отцом на яхте, оснащенной солнечными батареями — в путешествии их сопровождали профессиональные яхтсмены и оператор.
Свою короткую речь в ООН 23 сентябряТунберг произнесла чрезвычайно эмоционально и не сдерживая слез.
"Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами, и это мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Все мы на пороге массового уничтожения, однако все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете!", - заявила шведка.
Далее она напомнила слушателям о том, что наука уже 30 лет «предельно ясно» говорит о климатических угрозах — и тем не менее, глобальных усилий по их предотвращению все еще не видно.
Тунберг раскритиковала идею о снижении выбросов наполовину в течение 10 лет, назвав ее лишь полумерой. По словам шведской школьницы, так человечество получит только 50%-ный шанс удерживать глобальное потепление не выше показателя в 1,5 градуса, однако риск необратимых климатических изменений сохранится.
На фоне знаковой проблемы выступление Греты Тунберг оживило дискуссию о том, насколько эффективны предпринимаемые человечеством меры — и помогает ли этому процессу личная борьба 16-летней школьницы.
Президент США Дональд Трамп, не раз шокировавший мир отрицанием климатических проблем, в своем Twitter саркастически прокомментировал речь Тунберг и назвал ее «очень счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет яркого и прекрасного будущего». «Так приятно это видеть!», — добавил Трамп, комментарий которого The Guardian расценила как «высмеивание» активистки.