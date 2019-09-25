Андрес Липсток об Айваре Рехе: он был открытым и не выкручивался

В последний раз Липсток встречался с Айваром Рехе около года назад в спортзале, где они обменялись парой слов.

«Я помню его с тех пор, как он был главой банка Danske, а я был в Банке Эстонии. Он был открытым и деловым», - охарактеризовал покойного Липсток, управлявший центробанком в 2005-2012 годах.