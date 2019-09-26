Зачем по квартирам ходит Чебурашка, а маклер носит модные носки?

«Да, мы хотим стать заметными на столичном рынке. Здесь большая конкуренция и нужно как-то выделяться. Мы – молодая фирма и молодые люди, и да, возможно, делая эпатажную рекламу, мы рискуем, - сказал Амбрози. - То, что мы делаем на рынке недвижимости Эстонии, многим не нравится. Хотя, в сущности, в нашем стиле нет ничего особенного, ничего неэтичного или неприличного. Да, я выкладываю в социальных сетях много своих личных фотографий: я сам, я с дочкой, я у нотариуса. Но это не просто фотографии, это способ взаимодействия с аудиторией, в которой есть потенциальные продавцы и покупатели недвижимости. Старшее поколение маклеров не готово к переменам, и многие считают мои фотографии вызывающими, хотя в них нет ничего неприличного».

Маклер – не писатель

Некоторые рекламные объявления привлекают не иллюстративным материалом, хотя он тоже присутствует, а содержанием, вернее, его стилем. Вот, например, объявление о сдаче внаем комнат в апартаментах Аngleterre в центре Таллинна, которые предлагают снять и на короткий, и на длительный срок. Объявление написано удивительно живо, грамотно и красиво. Например, вот такой пассаж: «Обстановка, продуманная до ручек шкафа — вот залог того, что в наших лофтах вы будете себя чувствовать более уютно, чем в отелях. Атмосферу Бруклина создают высокие потолки, мебель из цельного дерева, стена из красного кирпича, роскошные арочные окна, а также современный эстонский высококлассный дизайн. Из окон - привлекательный вид на Старый город и дизайнерский квартал Ротерманни. Но никуда не надо ехать, потому что и дома на удивление хорошо. Просто позовите кого-нибудь в гости».

Цена аренды начинается с 25 евро в день. «В расположенном по соседству пятизвездочном отеле за эти деньги можно получить лишь завтрак. Никаких восточноевропейских фокусов! В арендную плату включены все возможные платежи». В этих апартаментах, судя по объявлению, удобнее, чем дома: раз в неделю делают уборку, меняют постельное белье и полотенца. «Соседями будут врачи, юристы, государственные чиновники и другие приличные люди, которых вы свободно можете пригласить на кофе, вино или национальное блюдо с кислой капустой», - этот текст рассчитан, в большей степени, на иностранцев, но, согласитесь, читать его очень интересно.