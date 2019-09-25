Финская криминальная полиция расследует вторжение в зону гибели парома «Эстония»

Вчера полиция Финляндии получила сообщение от береговой охраны Запада Финляндии о подводной лодке, которая находится на месте гибели парома «Эстония». Согласно поступившей информации, с судна под немецким флагом в месте, защищенном Законом о погребальном покое, предположительно был спущен глубоководный робот.