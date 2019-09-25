Ср, 25.09.2019
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Финская криминальная полиция расследует вторжение в зону гибели парома «Эстония»

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С момента гибели парома "Эстония" прошло 25 лет.

ФОТО: / PM/SCANPIX BALTICS

Финская криминальная полиция вместе с погранслужбой начала расследование, чтобы выяснить был ли нарушен покой, введенный в месте гибели парома «Эстония», пишет Postimees.

Вчера полиция Финляндии получила сообщение от береговой охраны Запада Финляндии о подводной лодке, которая находится на месте гибели парома «Эстония». Согласно поступившей информации, с судна под немецким флагом в месте, защищенном Законом о погребальном покое, предположительно был спущен глубоководный робот.

Останки парома «Эстония» находятся в международных и финских экономических водах. Деятельность немецкой подлодки задокументировали также пограничный корабль и вертолет.

Финны начали расследование, чтобы выяснить, был ли нарушен покой парома «Эстония», в разбирательствах принимают участие и официальные власти Германии.

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