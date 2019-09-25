Спецназа Хельме пока не будет

В государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на создание резерва внутренней безопасности для усиления охраны границ во время кризисов и подавления массовых беспорядков, на необходимости которого настаивает министр внутренних дел Март Хельме (EKRE), передает Rus.ERR.
Согласно подсчетам, в течение четырех лет на обучение и оснащение резервистов потребовалось бы 20 млн евро. Еще на прошлой неделе Хельме считал весьма вероятным, что деньги для этого в бюджете найдутся, однако в опубликованном накануне проекте бюджета соответствующей статьи расходов нет.
В пресс-службе МВД сообщили, что на переговорах по бюджету для министра самым важным было добиться роста фонда заработной платы. При этом подготовка к созданию резерва внутренней безопасности продолжится и министерство намерено вернуться к вопросу его финансирования весной следующего года.