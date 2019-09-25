Спецназа Хельме пока не будет

Согласно подсчетам, в течение четырех лет на обучение и оснащение резервистов потребовалось бы 20 млн евро. Еще на прошлой неделе Хельме считал весьма вероятным, что деньги для этого в бюджете найдутся, однако в опубликованном накануне проекте бюджета соответствующей статьи расходов нет.