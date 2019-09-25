Катри Райк: вместо отмены экзаменов в школах нужно сосредоточиться на действительно важных проблемах

Представленные правительством изменения к Закону об основной школе и гимназии в ходе голосования поддержали 47 депутатов, 39 проголосовали против. Таким образом, законопроект остался в производстве. Двое депутатов воздержались, четверо не голосовали.

«Сохранение или отмена экзаменов в основной школе не является самой насущной проблемой образования Эстонии. У нас в общеобразовательной сфере есть намного более важные вопросы», – отметила Райк. В своей речи она затронула усугубляющуюся проблему старения преподавательского состава и расслоение в качестве образования.

«В Эстонии каждый четвертый или пятый учитель по естественным наукам старше 60 лет. И мы несем ответственность за то, кто будет работать в классах через 10 лет. Школа сильна настолько, насколько сильны в ней учителя и директор. Увеличились и различия между школами. Образовательное расслоение дает о себе знать. Более слабые школы нуждаются в поддержке. На это обращают внимание и наши ученые в сфере образования, и последние данные ОЭСР. И именно это является причиной, почему многие учащиеся не могут сдать единые выпускные экзамены в основной школе», – пояснила Катри Райк.

Результаты недавнего исследования Praxis подтверждают, по словам Райк, и то, что успех образования Эстонии в числе прочего объясняется сбалансированными и обдуманными решениями. «Решение же об отмене экзаменов подробно не обсуждалось с различными заинтересованными сторонами. До того, как делать изменения, нужно было бы убедить учителей, которые в большинстве своем против отмены экзаменов. Без привлечения педагогов из изменений в сфере образования не выйдет ничего хорошего. И сейчас этот законопроект, скорее, ведет к дальнейшему расслоению в сфере образования, поскольку слабая школа, вероятно, предложит учащимся и более слабый экзамен», – отметила Райк.