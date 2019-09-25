Приготовьте ваши кошельки: Рига вводит туристическую пошлину

Все места размещения туристов будут взимать плату в размере 1 евро за ночь, но не более 10 евро, если турист находится в городе дольше десяти дней.

По данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Риге было 133 места размещения туристов, где было обслужено 1 716 787 человек, которые в общей сложности провели в Риге 3 281 884 ночи.

Это означает, что в результате введения туристической пошлины муниципалитет сможет собирать более 3 млн евро ежегодно.

Согласно прогнозам самоуправления, введение налога обойдется примерно в 110 000 евро, из них 60 000 евро в 2020 году потребуются для создания трех дополнительных штатных мест.

В свою очередь в последующие годы для администрирования пошлины потребуется 83 500 евро ежегодно.

Для обеспечения контроля за платежами потребуется также разработка и поддержание специального программного обеспечения, расходы на внедрение которого могут составить около 50 000 евро.

Отвечая на вопросы депутатов думы, руководитель управления доходов самоуправления Илмарс Зиедонис признал, что пока не решен вопрос с сервисами бронирования жилья, например, booking.com и airbnb.com, где частные лица предлагают разместить туристов в своих домах.

"Большая часть жителей легализовала свою деятельность, однако с некоторыми еще нужно будет работать", - сказал Зиедонис, отметив, что у муниципалитета есть чуть более года, чтобы упорядочить ситуацию, и поиск решений ведется в сотрудничестве со Службой государственных доходов.

В свою очередь депутат Линда Медне отметила, что Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов пока не поддерживает введение пошлины, поскольку в правила не включены отдельные пункты, о которых представители отрасли договаривались с самоуправлением.

"Туда не включена норма о создании рабочей группы по вопросам обслуживания отходов, не указано целей использования сбора, а также не оговорено создание консультативного совета, который будет принимать решения об использовании средств", - сказала Медне.

Председатель Рижской думы Олег Буров пояснил, что в комитете по финансовым и административным делам было достигнуто соглашение о том, что консультативный совет сформирует Рижское бюро по развитию туризма (RTAB). Ожидается, что в этом совете будут работать около десяти человек, по крайней мере семь из которых будут экспертами в этой области.

Депутат Олаф Пулкс выразил обеспокоенность тем, что решение об использовании пошлины будет принимать именно RTAB.

Вас не беспокоит, что эти миллионы будут находиться под контролем RTAB, с учетом того, что было возбуждено уголовное дело по поводу возможного финансирования предвыборной кампании "Согласия" непосредственно из средств этого фонда?" - заявил депутат.

Зиедонис в свою очередь подчеркнул, что вопрос об использовании этих средств будет также решаться экспертами отрасли, которые будут работать в консультативном совете.

Правила, принятые самоуправлением в среду, предусматривают, что ставка за каждого постояльца будет составлять 1 евро в день, но не более 10 евро, если гость остается в городе на более долгий срок. Налог не нужно будет платить за детей в возрасте до 12 лет.

Правила также предусматривают, что плательщики сбора должны будут ежемесячно подавать на портале www.eriga.lv отчет о количестве принятых в предыдущем месяце туристов и рассчитанной пошлине.

Согласно произведенным расчетам, плательщик будет каждый квартал вносить деньги в муниципальный бюджет.

В случае несвоевременной уплаты пошлины с плательщика будет взиматься штраф в размере 0,05% от суммы не уплаченных вовремя средств за каждый день просрочки.