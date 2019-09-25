Где искать помощи, если вы собрались в рейс, а авиакомпания обанкротилась?

Cовсем недавно тысячи людей оказались в растерянности из-за банкротства турфирмы Thomas Cook: у людей были билеты на руках и планы на отдых, но из-за внезапного прекращения деятельности фирмы от билетов больше не было пользы.

"Действительно, данный случай является уместным, чтобы напомнить, кто и когда быстрее всего получит помощь при различных сценариях", - сообщила Рабе посредством пресс-сообщения.

"Если организуешь рейс самостоятельно, и авиакомпания становится банкротом или бастует, путешественнику поможет полис страхования путешествия, который защищает и в случае забастовок и банкротства", - отметила она.

"Если рейс куплен в турбюро, нужно прежде всего обращаться в турбюро или к туроператору. В данном случае услугу оказывает организатор путешествий, и как правило, у них есть быстрые варианты, которые можно предложить клиентам на замену. В общем случае соглашение с клиентом достигается быстро и плавно", - сказала Рабе.

Хотя страховка позволяет смягчить непредвиденные расходы, Рабе советует, отправляясь в путешествие, брать с собой хотя бы деньги на обратную дорогу. В случае, если ей придется воспользоваться, эта сумма позднее будет компенсирована страховщиком на основании требования о возмещении ущерба.

"Отправляясь в путешествие, мы не думаем, что может что-то случиться. Самолеты опаздывают, рейсы отменяются, и, как может научить случай с Thomas Cook, даже большие и вызывающие доверие компании не застрахованы от банкротства", - отметила Рабе.

Она отметила, что довольно распространены случаи, когда багаж опаздывает или теряется. По статистике, таких случаев - около 25 млн в год.