Вопиющий случай: девушка подбила парня избить семью своей родни!

В редакцию газеты позвонил местный житель, который был шокирован случившимся. По его словам, некая девушка, ранее уже замеченная в насильственных деяниях, по неизвестной причине позвала молодого человека, чтобы пойти и избить семью тети этой девушки.

"К тете, ее мужу и сыну домой пришли целой шайкой", - сказал житель Выхма, по мнению которого, подобное поведение несовершеннолетних совершенно ненормально.

По данным Департамента полиции и погранохраны, 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 17-летняя девушка и неустановленный молодой человек напали на 33-летнюю женщину, ее 34-летнего мужа и их 14-летнего сына.