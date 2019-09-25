Ср, 25.09.2019
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  • Вопиющий случай: девушка подбила парня избить семью своей родни!

Вопиющий случай: девушка подбила парня избить семью своей родни!

Фото иллюстративное.

ФОТО: Raigo Pajula

В начале этой недели жители села Выхма на Сааремаа были вынуждены вызвать полицию, поскольку в одном из домов имел место случай насилия, пишет Saarte Hääl.

В редакцию газеты позвонил местный житель, который был шокирован случившимся. По его словам, некая девушка, ранее уже замеченная в насильственных деяниях, по неизвестной причине позвала молодого человека, чтобы пойти и избить семью тети этой девушки.

"К тете, ее мужу и сыну домой пришли целой шайкой", - сказал житель Выхма, по мнению которого, подобное поведение несовершеннолетних совершенно ненормально.

По данным Департамента полиции и погранохраны, 23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 17-летняя девушка и неустановленный молодой человек напали на 33-летнюю женщину, ее 34-летнего мужа и их 14-летнего сына.

Полиция начала криминальное производство по факту случившегося.

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