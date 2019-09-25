Беспилотники начинают патрулировать восточную границу Финляндии

На финско-российской границе начинают применение новых технологий, помогающих погранохране. Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии, в частности, тестирует систему, которая автоматически начинает следить за движением человека, незаконно пересекшего государственную границу, пишет портал Yle.
Недалеко от города Иматра, стоит прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры датчика замечают движение, открывается откидная крыша, и в воздух поднимается дрон диаметром около одного метра.
Благодаря беспилотному летательному аппарату, оснащенному камерами, в диспетчерском пункте погранслужбы могут следить за передвижениями объекта в лесу еще до того, как на место доедут пограничники.
Новая техника помогает пограничникам особенно тогда, когда кто-нибудь незаконно пересекает границу в лесу. С помощью искусственного интеллекта камера опознает людей и транспортные средства, а при необходимости начинает следить за их движением.
. Благодаря дронам, пограничники знают, когда границу пересек, например, лось, а когда - человек.
Одним преимуществом дронов является их скорость. Беспилотник может быстро пролететь несколько километров.
"Дронами удобно патрулировать обширные территории или осуществлять контроль в ситуации, когда на машине не доехать. Мы просто останавливаемся и поднимаем на воздух дрон, который полетит туда, куда надо. Разница существенная, что касается скорости. Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком на ушло бы минут 15", - рассказывает офицер Тапани Пулкка из штаба пограничного округа Юго-Восточной Финляндии.
В будущем планируется увеличить число дронов, применяемых для контроля за внешними границами ЕС. Это приведет к огромному наплыву фотографий в систему пограничного контроля. Для успешного применения новой системы необходимо развить искусственный интеллект, способный выбирать из массы фотографий только содержащие важную для пограничников информацию.