Беспилотники начинают патрулировать восточную границу Финляндии

Недалеко от города Иматра, стоит прибор, похожий на пикап. Когда сенсоры датчика замечают движение, открывается откидная крыша, и в воздух поднимается дрон диаметром около одного метра.

Благодаря беспилотному летательному аппарату, оснащенному камерами, в диспетчерском пункте погранслужбы могут следить за передвижениями объекта в лесу еще до того, как на место доедут пограничники.

Новая техника помогает пограничникам особенно тогда, когда кто-нибудь незаконно пересекает границу в лесу. С помощью искусственного интеллекта камера опознает людей и транспортные средства, а при необходимости начинает следить за их движением.

. Благодаря дронам, пограничники знают, когда границу пересек, например, лось, а когда - человек.

Одним преимуществом дронов является их скорость. Беспилотник может быстро пролететь несколько километров.

"Дронами удобно патрулировать обширные территории или осуществлять контроль в ситуации, когда на машине не доехать. Мы просто останавливаемся и поднимаем на воздух дрон, который полетит туда, куда надо. Разница существенная, что касается скорости. Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком на ушло бы минут 15", - рассказывает офицер Тапани Пулкка из штаба пограничного округа Юго-Восточной Финляндии.