Осиновский: российские деньги плывут мимо Эстонии

В среду на пресс-конференции Äriplaan 2020 Осиновский сказал, что и Латвии и у Финляндии с Россией действует договор об избежании двойного налогообложения, тогда как у Эстонии - нет. По его словам, из-за этого поток российских денег вместо Эстонии течет в Латвию и Скандинавию.

Предприниматель сказал, что Эстонии обязательно следует поправить экономические связи с Россией. "Плохой или хороший, злой или покладистый, но сосед есть сосед. Ты не обязан быть его лучшим другом, но сейчас у нас даже нет дискуссии о том, как улучшить отношения", - отметил он.