Осиновский: российские деньги плывут мимо Эстонии

Крупный предприниматель и собственник Skinest Grupp Олег Осиновский считает, что в Эстонии необходимо начать дискуссию, чтобы обсудить улучшение экономических отношений с Россией, пишет Postimees.
В среду на пресс-конференции Äriplaan 2020 Осиновский сказал, что и Латвии и у Финляндии с Россией действует договор об избежании двойного налогообложения, тогда как у Эстонии - нет. По его словам, из-за этого поток российских денег вместо Эстонии течет в Латвию и Скандинавию.
Предприниматель сказал, что Эстонии обязательно следует поправить экономические связи с Россией. "Плохой или хороший, злой или покладистый, но сосед есть сосед. Ты не обязан быть его лучшим другом, но сейчас у нас даже нет дискуссии о том, как улучшить отношения", - отметил он.
"Я всецело на стороне Эстонии. Я согласен, что Путин запятнал себя всевозможными обманами и с ним трудно вести диалог, но у нас нет иной возможности, мы должны это делать", - считает Осиновский.