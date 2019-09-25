"Пожар потушен": минимальная зарплата учителя вырастет на 65 евро

В 2020 году минимальная зарплата учителей общеобразовательных школ вырастет на 65 евро - с 1250 евро до 1315 евро, в результате чего средняя зарплата учителей, по прогнозам, составит не менее 1540 евро.

"Мы все действуем во имя того, чтобы профессия учителя ценилась в обществе все больше, а зарплата учителей росла. Выбор, сделанный в одобренном вчера правительством госбюджете, подтверждает это желание", - сказала министр Репс.

Также государство продолжит поддерживать местные самоуправления суммой в 15 млн евро с тем, чтобы средняя зарплата воспитателей детсадов была на уровне, близком к минимальной зарплате школьных учителей. Эти пособия будут выдаваться самоуправлениям, если у них нижняя ставка зарплаты воспитателя детсада по состоянию на 1 января 2019 года составляет не менее 90% от нижней ставки зарплаты учителя общеобразовательной школы.

Министр Репс также предложила, чтобы в дальнейшем была рассмотрена возможность приглашать на переговоры по зарплате представителей всех местных самоуправлений, а не только членов представительской организации.

Председатель правления Эстонского союза работников образования Реэмо Вольтри сказал: "Пожар потушен. Зарплата учителей вырастет. В отличие от предыдущих лет мы не приблизились к цели, но, к счастью, и не отдалились".

Вольтри отметил, что союз и в последующие годы будет выступать за рост минимальной зарплаты учителей и улучшение условий труда.